信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Gold FBS
Topik Teguh Estu

Gold FBS

Topik Teguh Estu
0条评论
23
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -49%
FBS-Real-7
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 496
盈利交易:
2 987 (85.44%)
亏损交易:
509 (14.56%)
最好交易:
1 032.85 USD
最差交易:
-27 292.50 USD
毛利:
309 807.08 USD (2 626 412 pips)
毛利亏损:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
最大连续赢利:
1053 (132 582.68 USD)
最大连续盈利:
132 582.68 USD (1053)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.38%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
160
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.09
长期交易:
2 717 (77.72%)
短期交易:
779 (22.28%)
利润因子:
1.05
预期回报:
4.36 USD
平均利润:
103.72 USD
平均损失:
-578.71 USD
最大连续失误:
74 (-168 143.82 USD)
最大连续亏损:
-168 143.82 USD (74)
每月增长:
0.67%
年度预测:
8.18%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
129 418.19 USD
最大值:
168 259.88 USD (121.19%)
相对跌幅:
结余:
71.46% (168 259.88 USD)
净值:
50.97% (182 700.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 3495
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 15K
AUDUSD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -455K
AUDUSD -16
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 032.85 USD
最差交易: -27 293 USD
最大连续赢利: 1053
最大连续失误: 74
最大连续盈利: +132 582.68 USD
最大连续亏损: -168 143.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 18
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 12
ECMarkets-Live02
0.00 × 12
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
172 更多...
没有评论
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 02:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载