- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 496
盈利交易:
2 987 (85.44%)
亏损交易:
509 (14.56%)
最好交易:
1 032.85 USD
最差交易:
-27 292.50 USD
毛利:
309 807.08 USD (2 626 412 pips)
毛利亏损:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
最大连续赢利:
1053 (132 582.68 USD)
最大连续盈利:
132 582.68 USD (1053)
夏普比率:
0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.38%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
160
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.09
长期交易:
2 717 (77.72%)
短期交易:
779 (22.28%)
利润因子:
1.05
预期回报:
4.36 USD
平均利润:
103.72 USD
平均损失:
-578.71 USD
最大连续失误:
74 (-168 143.82 USD)
最大连续亏损:
-168 143.82 USD (74)
每月增长:
0.67%
年度预测:
8.18%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
129 418.19 USD
最大值:
168 259.88 USD (121.19%)
相对跌幅:
结余:
71.46% (168 259.88 USD)
净值:
50.97% (182 700.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3495
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDUSD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-455K
|AUDUSD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 032.85 USD
最差交易: -27 293 USD
最大连续赢利: 1053
最大连续失误: 74
最大连续盈利: +132 582.68 USD
最大连续亏损: -168 143.82 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 12
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
