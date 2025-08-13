SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold FBS
Topik Teguh Estu

Gold FBS

0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -49%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 497
Profit Trade:
2 988 (85.44%)
Loss Trade:
509 (14.56%)
Best Trade:
1 032.85 USD
Worst Trade:
-27 292.50 USD
Profitto lordo:
309 918.84 USD (2 627 427 pips)
Perdita lorda:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Vincite massime consecutive:
1053 (132 582.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132 582.68 USD (1053)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.38%
Ultimo trade:
25 minuti fa
Trade a settimana:
162
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.09
Long Trade:
2 718 (77.72%)
Short Trade:
779 (22.28%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
4.39 USD
Profitto medio:
103.72 USD
Perdita media:
-578.71 USD
Massime perdite consecutive:
74 (-168 143.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-168 143.82 USD (74)
Crescita mensile:
0.70%
Previsione annuale:
8.45%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
129 418.19 USD
Massimale:
168 259.88 USD (121.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.46% (168 259.88 USD)
Per equità:
50.97% (182 700.85 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 3496
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15K
AUDUSD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -454K
AUDUSD -16
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 032.85 USD
Worst Trade: -27 293 USD
Vincite massime consecutive: 1053
Massime perdite consecutive: 74
Massimo profitto consecutivo: +132 582.68 USD
Massima perdita consecutiva: -168 143.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 18
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 12
ECMarkets-Live02
0.00 × 12
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
172 più
Non ci sono recensioni
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 02:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold FBS
30USD al mese
-49%
0
0
USD
506K
USD
23
96%
3 497
85%
100%
1.05
4.39
USD
71%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.