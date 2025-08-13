- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 496
Gewinntrades:
2 987 (85.44%)
Verlusttrades:
509 (14.56%)
Bester Trade:
1 032.85 USD
Schlechtester Trade:
-27 292.50 USD
Bruttoprofit:
309 807.08 USD (2 626 412 pips)
Bruttoverlust:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
1053 (132 582.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
132 582.68 USD (1053)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.38%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
162
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.09
Long-Positionen:
2 717 (77.72%)
Short-Positionen:
779 (22.28%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
4.36 USD
Durchschnittlicher Profit:
103.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-578.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
74 (-168 143.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-168 143.82 USD (74)
Wachstum pro Monat :
0.67%
Jahresprognose:
8.18%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
129 418.19 USD
Maximaler:
168 259.88 USD (121.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
71.46% (168 259.88 USD)
Kapital:
50.97% (182 700.85 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3495
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDUSD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-455K
|AUDUSD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 032.85 USD
Schlechtester Trade: -27 293 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1053
Max. aufeinandergehende Verluste: 74
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +132 582.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -168 143.82 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 12
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
noch 172 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-49%
0
0
USD
USD
506K
USD
USD
23
96%
3 496
85%
100%
1.05
4.36
USD
USD
71%
1:500