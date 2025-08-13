시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gold FBS
Topik Teguh Estu

Gold FBS

Topik Teguh Estu
0 리뷰
23
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -49%
FBS-Real-7
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 495
이익 거래:
2 986 (85.43%)
손실 거래:
509 (14.56%)
최고의 거래:
1 032.85 USD
최악의 거래:
-27 292.50 USD
총 수익:
309 708.38 USD (2 625 426 pips)
총 손실:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
연속 최대 이익:
1053 (132 582.68 USD)
연속 최대 이익:
132 582.68 USD (1053)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.38%
최근 거래:
42 분 전
주별 거래 수:
163
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.09
롱(주식매수):
2 716 (77.71%)
숏(주식차입매도):
779 (22.29%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
4.33 USD
평균 이익:
103.72 USD
평균 손실:
-578.71 USD
연속 최대 손실:
74 (-168 143.82 USD)
연속 최대 손실:
-168 143.82 USD (74)
월별 성장률:
0.65%
연간 예측:
7.94%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
129 418.19 USD
최대한의:
168 259.88 USD (121.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.46% (168 259.88 USD)
자본금별:
50.97% (182 700.85 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 3494
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 15K
AUDUSD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -456K
AUDUSD -16
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 032.85 USD
최악의 거래: -27 293 USD
연속 최대 이익: 1053
연속 최대 손실: 74
연속 최대 이익: +132 582.68 USD
연속 최대 손실: -168 143.82 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 18
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 12
ECMarkets-Live02
0.00 × 12
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
172 더...
리뷰 없음
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 02:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.