- 자본
- 축소
트레이드:
3 495
이익 거래:
2 986 (85.43%)
손실 거래:
509 (14.56%)
최고의 거래:
1 032.85 USD
최악의 거래:
-27 292.50 USD
총 수익:
309 708.38 USD (2 625 426 pips)
총 손실:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
연속 최대 이익:
1053 (132 582.68 USD)
연속 최대 이익:
132 582.68 USD (1053)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.38%
최근 거래:
42 분 전
주별 거래 수:
163
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.09
롱(주식매수):
2 716 (77.71%)
숏(주식차입매도):
779 (22.29%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
4.33 USD
평균 이익:
103.72 USD
평균 손실:
-578.71 USD
연속 최대 손실:
74 (-168 143.82 USD)
연속 최대 손실:
-168 143.82 USD (74)
월별 성장률:
0.65%
연간 예측:
7.94%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
129 418.19 USD
최대한의:
168 259.88 USD (121.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
71.46% (168 259.88 USD)
자본금별:
50.97% (182 700.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3494
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDUSD
|-8
|
200K 400K 600K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-456K
|AUDUSD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 032.85 USD
최악의 거래: -27 293 USD
연속 최대 이익: 1053
연속 최대 손실: 74
연속 최대 이익: +132 582.68 USD
연속 최대 손실: -168 143.82 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 12
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-49%
0
0
USD
USD
506K
USD
USD
23
96%
3 495
85%
100%
1.05
4.33
USD
USD
71%
1:500