- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
3 498
Transacciones Rentables:
2 989 (85.44%)
Transacciones Irrentables:
509 (14.55%)
Mejor transacción:
1 032.85 USD
Peor transacción:
-27 292.50 USD
Beneficio Bruto:
310 029.39 USD (2 628 432 pips)
Pérdidas Brutas:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1053 (132 582.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
132 582.68 USD (1053)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.38%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
158
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.09
Transacciones Largas:
2 719 (77.73%)
Transacciones Cortas:
779 (22.27%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
4.42 USD
Beneficio medio:
103.72 USD
Pérdidas medias:
-578.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
74 (-168 143.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-168 143.82 USD (74)
Crecimiento al mes:
0.72%
Pronóstico anual:
8.71%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
129 418.19 USD
Máxima:
168 259.88 USD (121.19%)
Reducción relativa:
De balance:
71.46% (168 259.88 USD)
De fondos:
50.97% (182 700.85 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3497
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDUSD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-453K
|AUDUSD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 032.85 USD
Peor transacción: -27 293 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1053
Máximo de pérdidas consecutivas: 74
Beneficio máximo consecutivo: +132 582.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -168 143.82 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 12
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
otros 172...
