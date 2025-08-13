SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold FBS
Topik Teguh Estu

Gold FBS

Topik Teguh Estu
0 comentarios
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -49%
FBS-Real-7
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 498
Transacciones Rentables:
2 989 (85.44%)
Transacciones Irrentables:
509 (14.55%)
Mejor transacción:
1 032.85 USD
Peor transacción:
-27 292.50 USD
Beneficio Bruto:
310 029.39 USD (2 628 432 pips)
Pérdidas Brutas:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1053 (132 582.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
132 582.68 USD (1053)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.38%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
158
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.09
Transacciones Largas:
2 719 (77.73%)
Transacciones Cortas:
779 (22.27%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
4.42 USD
Beneficio medio:
103.72 USD
Pérdidas medias:
-578.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
74 (-168 143.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-168 143.82 USD (74)
Crecimiento al mes:
0.72%
Pronóstico anual:
8.71%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
129 418.19 USD
Máxima:
168 259.88 USD (121.19%)
Reducción relativa:
De balance:
71.46% (168 259.88 USD)
De fondos:
50.97% (182 700.85 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 3497
AUDUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 15K
AUDUSD -8
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -453K
AUDUSD -16
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 032.85 USD
Peor transacción: -27 293 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1053
Máximo de pérdidas consecutivas: 74
Beneficio máximo consecutivo: +132 582.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -168 143.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 18
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 12
ECMarkets-Live02
0.00 × 12
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
otros 172...
No hay comentarios
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 02:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.