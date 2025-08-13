- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 497
Прибыльных трейдов:
2 988 (85.44%)
Убыточных трейдов:
509 (14.56%)
Лучший трейд:
1 032.85 USD
Худший трейд:
-27 292.50 USD
Общая прибыль:
309 918.84 USD (2 627 427 pips)
Общий убыток:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
1053 (132 582.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
132 582.68 USD (1053)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.38%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
162
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
2 718 (77.72%)
Коротких трейдов:
779 (22.28%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
4.39 USD
Средняя прибыль:
103.72 USD
Средний убыток:
-578.71 USD
Макс. серия проигрышей:
74 (-168 143.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-168 143.82 USD (74)
Прирост в месяц:
0.70%
Годовой прогноз:
8.45%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
129 418.19 USD
Максимальная:
168 259.88 USD (121.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.46% (168 259.88 USD)
По эквити:
50.97% (182 700.85 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3496
|AUDUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|15K
|AUDUSD
|-8
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-454K
|AUDUSD
|-16
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 032.85 USD
Худший трейд: -27 293 USD
Макс. серия выигрышей: 1053
Макс. серия проигрышей: 74
Макс. прибыль в серии: +132 582.68 USD
Макс. убыток в серии: -168 143.82 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XM.COM-Real 17
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 12
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 12
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
еще 172...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-49%
0
0
USD
USD
506K
USD
USD
23
96%
3 497
85%
100%
1.05
4.39
USD
USD
71%
1:500