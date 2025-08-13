СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold FBS
Topik Teguh Estu

Gold FBS

Topik Teguh Estu
0 отзывов
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -49%
FBS-Real-7
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 497
Прибыльных трейдов:
2 988 (85.44%)
Убыточных трейдов:
509 (14.56%)
Лучший трейд:
1 032.85 USD
Худший трейд:
-27 292.50 USD
Общая прибыль:
309 918.84 USD (2 627 427 pips)
Общий убыток:
-294 561.25 USD (3 081 132 pips)
Макс. серия выигрышей:
1053 (132 582.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
132 582.68 USD (1053)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.38%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
162
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
2 718 (77.72%)
Коротких трейдов:
779 (22.28%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
4.39 USD
Средняя прибыль:
103.72 USD
Средний убыток:
-578.71 USD
Макс. серия проигрышей:
74 (-168 143.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-168 143.82 USD (74)
Прирост в месяц:
0.70%
Годовой прогноз:
8.45%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
129 418.19 USD
Максимальная:
168 259.88 USD (121.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
71.46% (168 259.88 USD)
По эквити:
50.97% (182 700.85 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 3496
AUDUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 15K
AUDUSD -8
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -454K
AUDUSD -16
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 032.85 USD
Худший трейд: -27 293 USD
Макс. серия выигрышей: 1053
Макс. серия проигрышей: 74
Макс. прибыль в серии: +132 582.68 USD
Макс. убыток в серии: -168 143.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XM.COM-Real 17
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 8
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 18
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
VantageInternational-Live 8
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 12
ECMarkets-Live02
0.00 × 12
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
еще 172...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.18 12:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 11:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 10:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 06:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 13:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 03:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 04:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 02:29
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 01:20
No swaps are charged on the signal account
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
2025.10.22 12:53
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold FBS
30 USD в месяц
-49%
0
0
USD
506K
USD
23
96%
3 497
85%
100%
1.05
4.39
USD
71%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.