İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
45 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (54.55%)
En iyi işlem:
20.20 USD
En kötü işlem:
-8.34 USD
Brüt kâr:
254.21 USD (15 099 pips)
Brüt zarar:
-158.49 USD (10 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (13.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.54 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
20.33%
Maks. mevduat yükü:
90.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
3.61
Alış işlemleri:
47 (47.47%)
Satış işlemleri:
52 (52.53%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
5.65 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.97 USD (3)
Aylık büyüme:
4.55%
Yıllık tahmin:
55.22%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.03 USD
Maksimum:
26.49 USD (8.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.59% (26.49 USD)
Varlığa göre:
1.61% (5.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|17
|EURJPY
|13
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|74
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|29
|EURUSD
|-12
|GBPJPY
|-15
|USDCHF
|21
|AUDUSD
|-8
|NZDUSD
|-2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|3.3K
|GBPUSD
|1.3K
|EURJPY
|517
|EURUSD
|-538
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCHF
|1.4K
|AUDUSD
|-170
|NZDUSD
|-110
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.20 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Consistentl low risk growth.
