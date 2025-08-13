SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Leonidasfx
Terry Belin

Leonidasfx

Terry Belin
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 49 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
45 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (54.55%)
En iyi işlem:
20.20 USD
En kötü işlem:
-8.34 USD
Brüt kâr:
254.21 USD (15 099 pips)
Brüt zarar:
-158.49 USD (10 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (13.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37.54 USD (4)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
20.33%
Maks. mevduat yükü:
90.21%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
3.61
Alış işlemleri:
47 (47.47%)
Satış işlemleri:
52 (52.53%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
0.97 USD
Ortalama kâr:
5.65 USD
Ortalama zarar:
-2.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-13.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.97 USD (3)
Aylık büyüme:
4.55%
Yıllık tahmin:
55.22%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.03 USD
Maksimum:
26.49 USD (8.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.59% (26.49 USD)
Varlığa göre:
1.61% (5.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 24
GBPUSD 17
EURJPY 13
EURUSD 12
GBPJPY 12
USDCHF 11
AUDUSD 6
NZDUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 74
GBPUSD 9
EURJPY 29
EURUSD -12
GBPJPY -15
USDCHF 21
AUDUSD -8
NZDUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 3.3K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 517
EURUSD -538
GBPJPY -1.2K
USDCHF 1.4K
AUDUSD -170
NZDUSD -110
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.20 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +13.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDA-v20 Live-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

360Capital-Real
0.00 × 9
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 10
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 54
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 8
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 19
TradersWay-Live 2
0.00 × 4
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
XMGlobal-Real 6
0.00 × 23
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
234 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Consistentl low risk growth.
İnceleme yok
2025.09.25 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 18:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Leonidasfx
Ayda 49 USD
36%
0
0
USD
364
USD
20
51%
99
45%
20%
1.60
0.97
USD
9%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.