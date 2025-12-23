- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
180
Negociações com lucro:
80 (44.44%)
Negociações com perda:
100 (55.56%)
Melhor negociação:
20.20 USD
Pior negociação:
-8.83 USD
Lucro bruto:
400.84 USD (24 549 pips)
Perda bruta:
-271.69 USD (19 339 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (13.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.54 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
26.18%
Depósito máximo carregado:
90.21%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
4.88
Negociações longas:
80 (44.44%)
Negociações curtas:
100 (55.56%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
0.72 USD
Lucro médio:
5.01 USD
Perda média:
-2.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-19.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.97 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.01%
Previsão anual:
-0.06%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.03 USD
Máximo:
26.49 USD (8.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.59% (26.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.98% (7.62 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|USDCHF
|27
|EURUSD
|25
|AUDUSD
|22
|GBPUSD
|20
|EURJPY
|19
|GBPJPY
|16
|NZDUSD
|10
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|54
|USDCHF
|26
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|22
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|-8
|NZDUSD
|-4
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.1K
|USDCHF
|1.8K
|EURUSD
|-114
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|2.2K
|EURJPY
|146
|GBPJPY
|195
|NZDUSD
|-145
|EURAUD
|-140
|AUDJPY
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.20 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +13.55 USD
Máxima perda consecutiva: -19.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDA-v20 Live-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
360Capital-Real
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 5
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 10
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 96
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 56
|
ICMarketsSC-Live07
|0.02 × 162
243 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Consistent low risk growth.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
48%
4
55K
USD
USD
395
USD
USD
36
60%
180
44%
26%
1.47
0.72
USD
USD
9%
1:50
I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.