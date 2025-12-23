信号部分
Terry Belin

Leonidasfx

Terry Belin
1条评论
可靠性
36
4 / 55K USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 48%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
180
盈利交易:
80 (44.44%)
亏损交易:
100 (55.56%)
最好交易:
20.20 USD
最差交易:
-8.83 USD
毛利:
400.84 USD (24 549 pips)
毛利亏损:
-271.69 USD (19 339 pips)
最大连续赢利:
5 (13.55 USD)
最大连续盈利:
37.54 USD (4)
夏普比率:
0.15
交易活动:
26.18%
最大入金加载:
90.21%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
8 小时
采收率:
4.88
长期交易:
80 (44.44%)
短期交易:
100 (55.56%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.72 USD
平均利润:
5.01 USD
平均损失:
-2.72 USD
最大连续失误:
8 (-19.30 USD)
最大连续亏损:
-21.97 USD (3)
每月增长:
-0.01%
年度预测:
-0.06%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
5.03 USD
最大值:
26.49 USD (8.55%)
相对跌幅:
结余:
8.59% (26.49 USD)
净值:
1.98% (7.62 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 38
USDCHF 27
EURUSD 25
AUDUSD 22
GBPUSD 20
EURJPY 19
GBPJPY 16
NZDUSD 10
EURAUD 2
AUDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 54
USDCHF 26
EURUSD 0
AUDUSD 8
GBPUSD 22
EURJPY 28
GBPJPY -8
NZDUSD -4
EURAUD 0
AUDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 1.1K
USDCHF 1.8K
EURUSD -114
AUDUSD 9
GBPUSD 2.2K
EURJPY 146
GBPJPY 195
NZDUSD -145
EURAUD -140
AUDJPY 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.20 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.55 USD
最大连续亏损: -19.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

360Capital-Real
0.00 × 11
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 10
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
Axi-US18-Live
0.00 × 5
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 10
FXCM-CADReal01
0.00 × 96
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 56
ICMarketsSC-Live07
0.02 × 162
Consistent low risk growth.
平均等级:
Logimator_1171
261
Logimator_1171 2025.12.23 15:18 
 

I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.

2026.01.05 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 21:52
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.37% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 21:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 18:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
