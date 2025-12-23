- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
180
盈利交易:
80 (44.44%)
亏损交易:
100 (55.56%)
最好交易:
20.20 USD
最差交易:
-8.83 USD
毛利:
400.84 USD (24 549 pips)
毛利亏损:
-271.69 USD (19 339 pips)
最大连续赢利:
5 (13.55 USD)
最大连续盈利:
37.54 USD (4)
夏普比率:
0.15
交易活动:
26.18%
最大入金加载:
90.21%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
8 小时
采收率:
4.88
长期交易:
80 (44.44%)
短期交易:
100 (55.56%)
利润因子:
1.48
预期回报:
0.72 USD
平均利润:
5.01 USD
平均损失:
-2.72 USD
最大连续失误:
8 (-19.30 USD)
最大连续亏损:
-21.97 USD (3)
每月增长:
-0.01%
年度预测:
-0.06%
算法交易:
60%
结余跌幅:
绝对:
5.03 USD
最大值:
26.49 USD (8.55%)
相对跌幅:
结余:
8.59% (26.49 USD)
净值:
1.98% (7.62 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|USDCHF
|27
|EURUSD
|25
|AUDUSD
|22
|GBPUSD
|20
|EURJPY
|19
|GBPJPY
|16
|NZDUSD
|10
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|54
|USDCHF
|26
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|22
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|-8
|NZDUSD
|-4
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|1.1K
|USDCHF
|1.8K
|EURUSD
|-114
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|2.2K
|EURJPY
|146
|GBPJPY
|195
|NZDUSD
|-145
|EURAUD
|-140
|AUDJPY
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.20 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.55 USD
最大连续亏损: -19.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDA-v20 Live-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
360Capital-Real
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 5
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 10
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 96
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 56
|
ICMarketsSC-Live07
|0.02 × 162
Consistent low risk growth.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
48%
4
55K
USD
USD
395
USD
USD
36
60%
180
44%
26%
1.47
0.72
USD
USD
9%
1:50
I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.