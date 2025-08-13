SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Leonidasfx
Terry Belin

Leonidasfx

Terry Belin
0 recensioni
Affidabilità
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2025 36%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
99
Profit Trade:
45 (45.45%)
Loss Trade:
54 (54.55%)
Best Trade:
20.20 USD
Worst Trade:
-8.34 USD
Profitto lordo:
254.21 USD (15 099 pips)
Perdita lorda:
-158.49 USD (10 573 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.54 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
20.33%
Massimo carico di deposito:
90.21%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.61
Long Trade:
47 (47.47%)
Short Trade:
52 (52.53%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
5.65 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.97 USD (3)
Crescita mensile:
4.55%
Previsione annuale:
55.22%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.03 USD
Massimale:
26.49 USD (8.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.59% (26.49 USD)
Per equità:
1.61% (5.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 24
GBPUSD 17
EURJPY 13
EURUSD 12
GBPJPY 12
USDCHF 11
AUDUSD 6
NZDUSD 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 74
GBPUSD 9
EURJPY 29
EURUSD -12
GBPJPY -15
USDCHF 21
AUDUSD -8
NZDUSD -2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 3.3K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 517
EURUSD -538
GBPJPY -1.2K
USDCHF 1.4K
AUDUSD -170
NZDUSD -110
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.20 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.55 USD
Massima perdita consecutiva: -13.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Consistentl low risk growth.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 18:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Leonidasfx
49USD al mese
36%
0
0
USD
364
USD
20
51%
99
45%
20%
1.60
0.97
USD
9%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L'abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.