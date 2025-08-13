- Crescita
Trade:
99
Profit Trade:
45 (45.45%)
Loss Trade:
54 (54.55%)
Best Trade:
20.20 USD
Worst Trade:
-8.34 USD
Profitto lordo:
254.21 USD (15 099 pips)
Perdita lorda:
-158.49 USD (10 573 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (13.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37.54 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
20.33%
Massimo carico di deposito:
90.21%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
3.61
Long Trade:
47 (47.47%)
Short Trade:
52 (52.53%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.97 USD
Profitto medio:
5.65 USD
Perdita media:
-2.94 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-13.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.97 USD (3)
Crescita mensile:
4.55%
Previsione annuale:
55.22%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.03 USD
Massimale:
26.49 USD (8.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.59% (26.49 USD)
Per equità:
1.61% (5.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|24
|GBPUSD
|17
|EURJPY
|13
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|12
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|6
|NZDUSD
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|74
|GBPUSD
|9
|EURJPY
|29
|EURUSD
|-12
|GBPJPY
|-15
|USDCHF
|21
|AUDUSD
|-8
|NZDUSD
|-2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|3.3K
|GBPUSD
|1.3K
|EURJPY
|517
|EURUSD
|-538
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCHF
|1.4K
|AUDUSD
|-170
|NZDUSD
|-110
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.20 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +13.55 USD
Massima perdita consecutiva: -13.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDA-v20 Live-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
360Capital-Real
|0.00 × 9
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 10
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 54
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
|0.00 × 4
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 19
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 4
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 95
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 23
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 3
Consistentl low risk growth.
Non ci sono recensioni
