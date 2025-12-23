- 成長
トレード:
180
利益トレード:
80 (44.44%)
損失トレード:
100 (55.56%)
ベストトレード:
20.20 USD
最悪のトレード:
-8.83 USD
総利益:
400.84 USD (24 549 pips)
総損失:
-271.69 USD (19 339 pips)
最大連続の勝ち:
5 (13.55 USD)
最大連続利益:
37.54 USD (4)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
26.18%
最大入金額:
90.21%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
4.88
長いトレード:
80 (44.44%)
短いトレード:
100 (55.56%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
5.01 USD
平均損失:
-2.72 USD
最大連続の負け:
8 (-19.30 USD)
最大連続損失:
-21.97 USD (3)
月間成長:
-0.01%
年間予想:
-0.06%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.03 USD
最大の:
26.49 USD (8.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.59% (26.49 USD)
エクイティによる:
1.98% (7.62 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|USDCHF
|27
|EURUSD
|25
|AUDUSD
|22
|GBPUSD
|20
|EURJPY
|19
|GBPJPY
|16
|NZDUSD
|10
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|54
|USDCHF
|26
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|22
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|-8
|NZDUSD
|-4
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|4
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.1K
|USDCHF
|1.8K
|EURUSD
|-114
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|2.2K
|EURJPY
|146
|GBPJPY
|195
|NZDUSD
|-145
|EURAUD
|-140
|AUDJPY
|164
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.20 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +13.55 USD
最大連続損失: -19.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
360Capital-Real
|0.00 × 11
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
FXCM-EURReal01
|0.00 × 10
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
Axi-US18-Live
|0.00 × 5
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
Tradeview-Live
|0.00 × 1
Eightcap-Real
|0.00 × 1
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 10
FXCM-CADReal01
|0.00 × 96
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 56
ICMarketsSC-Live07
|0.02 × 162
I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.