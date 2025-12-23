シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Leonidasfx
Terry Belin

Leonidasfx

Terry Belin
レビュー1件
信頼性
36週間
4 / 55K USD
月額  49  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 48%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
180
利益トレード:
80 (44.44%)
損失トレード:
100 (55.56%)
ベストトレード:
20.20 USD
最悪のトレード:
-8.83 USD
総利益:
400.84 USD (24 549 pips)
総損失:
-271.69 USD (19 339 pips)
最大連続の勝ち:
5 (13.55 USD)
最大連続利益:
37.54 USD (4)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
26.18%
最大入金額:
90.21%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
4.88
長いトレード:
80 (44.44%)
短いトレード:
100 (55.56%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
0.72 USD
平均利益:
5.01 USD
平均損失:
-2.72 USD
最大連続の負け:
8 (-19.30 USD)
最大連続損失:
-21.97 USD (3)
月間成長:
-0.01%
年間予想:
-0.06%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.03 USD
最大の:
26.49 USD (8.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.59% (26.49 USD)
エクイティによる:
1.98% (7.62 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 38
USDCHF 27
EURUSD 25
AUDUSD 22
GBPUSD 20
EURJPY 19
GBPJPY 16
NZDUSD 10
EURAUD 2
AUDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 54
USDCHF 26
EURUSD 0
AUDUSD 8
GBPUSD 22
EURJPY 28
GBPJPY -8
NZDUSD -4
EURAUD 0
AUDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 1.1K
USDCHF 1.8K
EURUSD -114
AUDUSD 9
GBPUSD 2.2K
EURJPY 146
GBPJPY 195
NZDUSD -145
EURAUD -140
AUDJPY 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.20 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +13.55 USD
最大連続損失: -19.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDA-v20 Live-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

360Capital-Real
0.00 × 11
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 10
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
Axi-US18-Live
0.00 × 5
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 10
FXCM-CADReal01
0.00 × 96
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 56
ICMarketsSC-Live07
0.02 × 162
243 より多く...
Consistent low risk growth.
平均の評価:
Logimator_1171
261
Logimator_1171 2025.12.23 15:18 
 

I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.

2026.01.05 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 21:52
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.37% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 21:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 18:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
