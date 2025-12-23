СигналыРазделы
Terry Belin

Leonidasfx

Terry Belin
1 отзыв
Надежность
36 недель
4 / 55K USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 48%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
180
Прибыльных трейдов:
80 (44.44%)
Убыточных трейдов:
100 (55.56%)
Лучший трейд:
20.20 USD
Худший трейд:
-8.83 USD
Общая прибыль:
400.84 USD (24 549 pips)
Общий убыток:
-271.69 USD (19 339 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (13.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.54 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
26.18%
Макс. загрузка депозита:
90.21%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
4.88
Длинных трейдов:
80 (44.44%)
Коротких трейдов:
100 (55.56%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
5.01 USD
Средний убыток:
-2.72 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-19.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.97 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.01%
Годовой прогноз:
-0.06%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.03 USD
Максимальная:
26.49 USD (8.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.59% (26.49 USD)
По эквити:
1.98% (7.62 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 38
USDCHF 27
EURUSD 25
AUDUSD 22
GBPUSD 20
EURJPY 19
GBPJPY 16
NZDUSD 10
EURAUD 2
AUDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 54
USDCHF 26
EURUSD 0
AUDUSD 8
GBPUSD 22
EURJPY 28
GBPJPY -8
NZDUSD -4
EURAUD 0
AUDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 1.1K
USDCHF 1.8K
EURUSD -114
AUDUSD 9
GBPUSD 2.2K
EURJPY 146
GBPJPY 195
NZDUSD -145
EURAUD -140
AUDJPY 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +20.20 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.55 USD
Макс. убыток в серии: -19.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

360Capital-Real
0.00 × 11
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 10
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
Axi-US18-Live
0.00 × 5
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 10
FXCM-CADReal01
0.00 × 96
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 56
ICMarketsSC-Live07
0.02 × 162
Consistent low risk growth.
Средняя оценка:
Logimator_1171
261
Logimator_1171 2025.12.23 15:18 
 

I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.

2026.01.05 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 21:52
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.37% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 21:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 18:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
