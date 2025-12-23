- Прирост
Всего трейдов:
180
Прибыльных трейдов:
80 (44.44%)
Убыточных трейдов:
100 (55.56%)
Лучший трейд:
20.20 USD
Худший трейд:
-8.83 USD
Общая прибыль:
400.84 USD (24 549 pips)
Общий убыток:
-271.69 USD (19 339 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (13.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.54 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
26.18%
Макс. загрузка депозита:
90.21%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
4.88
Длинных трейдов:
80 (44.44%)
Коротких трейдов:
100 (55.56%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
0.72 USD
Средняя прибыль:
5.01 USD
Средний убыток:
-2.72 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-19.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.97 USD (3)
Прирост в месяц:
-0.01%
Годовой прогноз:
-0.06%
Алготрейдинг:
60%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.03 USD
Максимальная:
26.49 USD (8.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.59% (26.49 USD)
По эквити:
1.98% (7.62 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|USDCHF
|27
|EURUSD
|25
|AUDUSD
|22
|GBPUSD
|20
|EURJPY
|19
|GBPJPY
|16
|NZDUSD
|10
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|54
|USDCHF
|26
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|22
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|-8
|NZDUSD
|-4
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|1.1K
|USDCHF
|1.8K
|EURUSD
|-114
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|2.2K
|EURJPY
|146
|GBPJPY
|195
|NZDUSD
|-145
|EURAUD
|-140
|AUDJPY
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.20 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.55 USD
Макс. убыток в серии: -19.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDA-v20 Live-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
360Capital-Real
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 5
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 10
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 96
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 56
|
ICMarketsSC-Live07
|0.02 × 162
еще 243...
Consistent low risk growth.
I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.