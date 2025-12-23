시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Leonidasfx
Terry Belin

Leonidasfx

Terry Belin
1 리뷰
안정성
36
4 / 54K USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 46%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
183
이익 거래:
80 (43.71%)
손실 거래:
103 (56.28%)
최고의 거래:
20.20 USD
최악의 거래:
-8.83 USD
총 수익:
400.84 USD (24 549 pips)
총 손실:
-277.80 USD (19 862 pips)
연속 최대 이익:
5 (13.55 USD)
연속 최대 이익:
37.54 USD (4)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
27.21%
최대 입금량:
90.21%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
4.64
롱(주식매수):
81 (44.26%)
숏(주식차입매도):
102 (55.74%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
0.67 USD
평균 이익:
5.01 USD
평균 손실:
-2.70 USD
연속 최대 손실:
8 (-19.30 USD)
연속 최대 손실:
-21.97 USD (3)
월별 성장률:
-0.07%
연간 예측:
-0.86%
Algo 트레이딩:
60%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.03 USD
최대한의:
26.49 USD (8.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.59% (26.49 USD)
자본금별:
1.98% (7.62 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 38
USDCHF 29
EURUSD 25
AUDUSD 22
GBPUSD 20
EURJPY 19
GBPJPY 16
NZDUSD 11
EURAUD 2
AUDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY 54
USDCHF 21
EURUSD 0
AUDUSD 8
GBPUSD 22
EURJPY 28
GBPJPY -8
NZDUSD -6
EURAUD 0
AUDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY 1.1K
USDCHF 1.5K
EURUSD -114
AUDUSD 9
GBPUSD 2.2K
EURJPY 146
GBPJPY 195
NZDUSD -335
EURAUD -140
AUDJPY 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20.20 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +13.55 USD
연속 최대 손실: -19.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

360Capital-Real
0.00 × 11
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 10
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
Axi-US18-Live
0.00 × 5
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 10
FXCM-CADReal01
0.00 × 96
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 56
ICMarketsSC-Live07
0.02 × 162
243 더...
Consistent low risk growth.
평균 평점:
Logimator_1171
261
Logimator_1171 2025.12.23 15:18 
 

I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.

2026.01.05 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 21:52
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.37% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 21:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 18:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Leonidasfx
월별 49 USD
46%
4
54K
USD
388
USD
36
60%
183
43%
27%
1.44
0.67
USD
9%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.