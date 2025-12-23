리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

360Capital-Real 0.00 × 11 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 2 VantageFX-Live 1 0.00 × 1 FXCM-EURReal01 0.00 × 10 VantageInternational-Live 12 0.00 × 6 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 Axi-US18-Live 0.00 × 5 QtradeFX-Live2 0.00 × 5 Tradeview-Live 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 OspreyFX-Live 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 10 FXCM-CADReal01 0.00 × 96 ACYSecurities-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 3 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 XMGlobal-Real 6 0.00 × 25 OANDA-Japan Live 0.00 × 11 OANDA-v20 Live-3 0.00 × 2 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.02 × 60 Alpari-Pro.ECN2 0.02 × 56 ICMarketsSC-Live07 0.02 × 162 243 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오