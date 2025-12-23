- 자본
트레이드:
183
이익 거래:
80 (43.71%)
손실 거래:
103 (56.28%)
최고의 거래:
20.20 USD
최악의 거래:
-8.83 USD
총 수익:
400.84 USD (24 549 pips)
총 손실:
-277.80 USD (19 862 pips)
연속 최대 이익:
5 (13.55 USD)
연속 최대 이익:
37.54 USD (4)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
27.21%
최대 입금량:
90.21%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
4.64
롱(주식매수):
81 (44.26%)
숏(주식차입매도):
102 (55.74%)
수익 요인:
1.44
기대수익:
0.67 USD
평균 이익:
5.01 USD
평균 손실:
-2.70 USD
연속 최대 손실:
8 (-19.30 USD)
연속 최대 손실:
-21.97 USD (3)
월별 성장률:
-0.07%
연간 예측:
-0.86%
Algo 트레이딩:
60%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.03 USD
최대한의:
26.49 USD (8.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.59% (26.49 USD)
자본금별:
1.98% (7.62 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|USDCHF
|29
|EURUSD
|25
|AUDUSD
|22
|GBPUSD
|20
|EURJPY
|19
|GBPJPY
|16
|NZDUSD
|11
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|54
|USDCHF
|21
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|22
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|-8
|NZDUSD
|-6
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|1.1K
|USDCHF
|1.5K
|EURUSD
|-114
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|2.2K
|EURJPY
|146
|GBPJPY
|195
|NZDUSD
|-335
|EURAUD
|-140
|AUDJPY
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
최고의 거래: +20.20 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +13.55 USD
연속 최대 손실: -19.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDA-v20 Live-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
360Capital-Real
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 5
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 10
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 96
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 56
|
ICMarketsSC-Live07
|0.02 × 162
Consistent low risk growth.
I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.