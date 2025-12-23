SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Leonidasfx
Terry Belin

Leonidasfx

Terry Belin
1 comentario
Fiabilidad
36 semanas
4 / 54K USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2025 46%
OANDA-v20 Live-1
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
183
Transacciones Rentables:
80 (43.71%)
Transacciones Irrentables:
103 (56.28%)
Mejor transacción:
20.20 USD
Peor transacción:
-8.83 USD
Beneficio Bruto:
400.84 USD (24 549 pips)
Pérdidas Brutas:
-277.80 USD (19 862 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (13.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
37.54 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
27.21%
Carga máxima del depósito:
90.21%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
4.64
Transacciones Largas:
81 (44.26%)
Transacciones Cortas:
102 (55.74%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
5.01 USD
Pérdidas medias:
-2.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-19.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.97 USD (3)
Crecimiento al mes:
-0.07%
Pronóstico anual:
-0.86%
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.03 USD
Máxima:
26.49 USD (8.55%)
Reducción relativa:
De balance:
8.59% (26.49 USD)
De fondos:
1.98% (7.62 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 38
USDCHF 29
EURUSD 25
AUDUSD 22
GBPUSD 20
EURJPY 19
GBPJPY 16
NZDUSD 11
EURAUD 2
AUDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 54
USDCHF 21
EURUSD 0
AUDUSD 8
GBPUSD 22
EURJPY 28
GBPJPY -8
NZDUSD -6
EURAUD 0
AUDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 1.1K
USDCHF 1.5K
EURUSD -114
AUDUSD 9
GBPUSD 2.2K
EURJPY 146
GBPJPY 195
NZDUSD -335
EURAUD -140
AUDJPY 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.20 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +13.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

360Capital-Real
0.00 × 11
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 10
VantageInternational-Live 12
0.00 × 6
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
Axi-US18-Live
0.00 × 5
QtradeFX-Live2
0.00 × 5
Tradeview-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
OspreyFX-Live
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 10
FXCM-CADReal01
0.00 × 96
ACYSecurities-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 3
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
XMGlobal-Real 6
0.00 × 25
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
OANDA-v20 Live-3
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.02 × 60
Alpari-Pro.ECN2
0.02 × 56
ICMarketsSC-Live07
0.02 × 162
otros 243...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Consistent low risk growth.
Evaluación media:
Logimator_1171
261
Logimator_1171 2025.12.23 15:18 
 

I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.

2026.01.05 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 21:52
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.37% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 21:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 18:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Leonidasfx
49 USD al mes
46%
4
54K
USD
388
USD
36
60%
183
43%
27%
1.44
0.67
USD
9%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.