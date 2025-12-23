- Cuenta
Total de Trades:
183
Transacciones Rentables:
80 (43.71%)
Transacciones Irrentables:
103 (56.28%)
Mejor transacción:
20.20 USD
Peor transacción:
-8.83 USD
Beneficio Bruto:
400.84 USD (24 549 pips)
Pérdidas Brutas:
-277.80 USD (19 862 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (13.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
37.54 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
27.21%
Carga máxima del depósito:
90.21%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
4.64
Transacciones Largas:
81 (44.26%)
Transacciones Cortas:
102 (55.74%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
5.01 USD
Pérdidas medias:
-2.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-19.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.97 USD (3)
Crecimiento al mes:
-0.07%
Pronóstico anual:
-0.86%
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.03 USD
Máxima:
26.49 USD (8.55%)
Reducción relativa:
De balance:
8.59% (26.49 USD)
De fondos:
1.98% (7.62 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|USDCHF
|29
|EURUSD
|25
|AUDUSD
|22
|GBPUSD
|20
|EURJPY
|19
|GBPJPY
|16
|NZDUSD
|11
|EURAUD
|2
|AUDJPY
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|54
|USDCHF
|21
|EURUSD
|0
|AUDUSD
|8
|GBPUSD
|22
|EURJPY
|28
|GBPJPY
|-8
|NZDUSD
|-6
|EURAUD
|0
|AUDJPY
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|1.1K
|USDCHF
|1.5K
|EURUSD
|-114
|AUDUSD
|9
|GBPUSD
|2.2K
|EURJPY
|146
|GBPJPY
|195
|NZDUSD
|-335
|EURAUD
|-140
|AUDJPY
|164
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.20 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +13.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDA-v20 Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
360Capital-Real
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live 1
|0.00 × 1
|
FXCM-EURReal01
|0.00 × 10
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 6
|
LiteForex-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 5
|
QtradeFX-Live2
|0.00 × 5
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
OspreyFX-Live
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 10
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 96
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 6
|0.00 × 25
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 11
|
OANDA-v20 Live-3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.02 × 60
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.02 × 56
|
ICMarketsSC-Live07
|0.02 × 162
otros 243...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Consistent low risk growth.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
49 USD al mes
46%
4
54K
USD
USD
388
USD
USD
36
60%
183
43%
27%
1.44
0.67
USD
USD
9%
1:50
I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.