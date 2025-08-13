SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Leonidasfx
Terry Belin

Leonidasfx

Terry Belin
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
97
Bénéfice trades:
45 (46.39%)
Perte trades:
52 (53.61%)
Meilleure transaction:
20.20 USD
Pire transaction:
-8.34 USD
Bénéfice brut:
254.21 USD (15 099 pips)
Perte brute:
-157.90 USD (10 529 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (13.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37.54 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
20.33%
Charge de dépôt maximale:
90.21%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
3.64
Longs trades:
45 (46.39%)
Courts trades:
52 (53.61%)
Facteur de profit:
1.61
Rendement attendu:
0.99 USD
Bénéfice moyen:
5.65 USD
Perte moyenne:
-3.04 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-13.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-21.97 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.72%
Prévision annuelle:
57.28%
Algo trading:
51%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.03 USD
Maximal:
26.49 USD (8.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.59% (26.49 USD)
Par fonds propres:
1.61% (5.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 24
GBPUSD 17
EURJPY 13
EURUSD 12
GBPJPY 12
USDCHF 11
AUDUSD 6
NZDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 74
GBPUSD 9
EURJPY 29
EURUSD -12
GBPJPY -15
USDCHF 21
AUDUSD -8
NZDUSD -1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 3.3K
GBPUSD 1.3K
EURJPY 517
EURUSD -538
GBPJPY -1.2K
USDCHF 1.4K
AUDUSD -170
NZDUSD -66
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.20 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +13.55 USD
Perte consécutive maximale: -13.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDA-v20 Live-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

360Capital-Real
0.00 × 9
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 10
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 54
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
FXCM-EURReal01
0.00 × 8
ICMarkets-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
FXDDMauritius-MT4 Live Server 7
0.00 × 4
VantageFX-Live 1
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 19
TradersWay-Live 2
0.00 × 4
Eightcap-Real
0.00 × 1
FXCM-CADReal01
0.00 × 95
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 2
XMGlobal-Real 6
0.00 × 23
OANDA-Japan Live
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 1
ACYSecurities-Live
0.00 × 3
234 plus...
Consistentl low risk growth.
Aucun avis
2025.09.25 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 18:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Leonidasfx
49 USD par mois
36%
0
0
USD
364
USD
20
51%
97
46%
20%
1.60
0.99
USD
9%
1:50
Copier

