Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

360Capital-Real 0.00 × 11 ICMarkets-Live16 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 2 VantageFX-Live 1 0.00 × 1 FXCM-EURReal01 0.00 × 10 VantageInternational-Live 12 0.00 × 6 LiteForex-ECN2.com 0.00 × 1 Axi-US18-Live 0.00 × 5 QtradeFX-Live2 0.00 × 5 Tradeview-Live 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 OspreyFX-Live 0.00 × 3 VantageFXInternational-Live 7 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 10 FXCM-CADReal01 0.00 × 96 ACYSecurities-Live 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 3 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 XMGlobal-Real 6 0.00 × 25 OANDA-Japan Live 0.00 × 11 OANDA-v20 Live-3 0.00 × 2 ICMarkets-Live23 0.00 × 1 ICMarkets-Live05 0.02 × 60 Alpari-Pro.ECN2 0.02 × 56 ICMarketsSC-Live07 0.02 × 162 noch 243 ...