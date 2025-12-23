SignaleKategorien
Terry Belin

Leonidasfx

Terry Belin
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
36 Wochen
4 / 55K USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
OANDA-v20 Live-1
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
180
Gewinntrades:
80 (44.44%)
Verlusttrades:
100 (55.56%)
Bester Trade:
20.20 USD
Schlechtester Trade:
-8.83 USD
Bruttoprofit:
400.84 USD (24 549 pips)
Bruttoverlust:
-271.69 USD (19 339 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (13.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.54 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.15
Trading-Aktivität:
26.18%
Max deposit load:
90.21%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
4.88
Long-Positionen:
80 (44.44%)
Short-Positionen:
100 (55.56%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
0.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.72 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-19.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.97 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-0.01%
Jahresprognose:
-0.06%
Algo-Trading:
60%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.03 USD
Maximaler:
26.49 USD (8.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.59% (26.49 USD)
Kapital:
1.98% (7.62 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 38
USDCHF 27
EURUSD 25
AUDUSD 22
GBPUSD 20
EURJPY 19
GBPJPY 16
NZDUSD 10
EURAUD 2
AUDJPY 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 54
USDCHF 26
EURUSD 0
AUDUSD 8
GBPUSD 22
EURJPY 28
GBPJPY -8
NZDUSD -4
EURAUD 0
AUDJPY 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 1.1K
USDCHF 1.8K
EURUSD -114
AUDUSD 9
GBPUSD 2.2K
EURJPY 146
GBPJPY 195
NZDUSD -145
EURAUD -140
AUDJPY 164
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.20 USD
Schlechtester Trade: -9 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDA-v20 Live-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Consistent low risk growth.
Durchschnittliche Bewertung:
Logimator_1171
261
Logimator_1171 2025.12.23 15:18 
 

I'm copying Leonidas since around 2 months. It's a slow but very safe and consistent system which may not be missed in any portfolio. Always tight S/L used, no risky marty or grid :) Can recommend Terry's work without any doubts.

2026.01.05 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 14:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 21:52
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.37% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 19:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 00:38
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 15:06
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.71% of days out of 170 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.28 12:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 21:29
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.86% of days out of 144 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 22:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 18:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.84% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 14:18
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 19:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.17% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.