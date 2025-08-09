SinyallerBölümler
More Anthony Mogapi

GapstaFX Group

More Anthony Mogapi
0 inceleme
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -65%
TDMarkets-Primary
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
620
Kârla kapanan işlemler:
145 (23.38%)
Zararla kapanan işlemler:
475 (76.61%)
En iyi işlem:
313.29 USD
En kötü işlem:
-64.65 USD
Brüt kâr:
3 849.52 USD (454 884 pips)
Brüt zarar:
-4 185.75 USD (281 688 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (85.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
516.99 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
10.36%
Maks. mevduat yükü:
104.29%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
134 (21.61%)
Satış işlemleri:
486 (78.39%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
26.55 USD
Ortalama zarar:
-8.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
57 (-522.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-522.43 USD (57)
Aylık büyüme:
111.88%
Yıllık tahmin:
1 357.53%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 359.23 USD
Maksimum:
1 502.11 USD (379.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.26% (1 497.95 USD)
Varlığa göre:
7.77% (59.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NAS100.te 153
USDJPY 95
GBPUSD 80
USDCAD 67
XAUUSD 65
EURUSD 62
SPX500.te 51
GBPJPY 32
EURAUD 13
BTCUSD.te 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NAS100.te 1K
USDJPY -450
GBPUSD -391
USDCAD -262
XAUUSD -215
EURUSD -333
SPX500.te -46
GBPJPY 341
EURAUD -3
BTCUSD.te -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NAS100.te 190K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
USDCAD -373
XAUUSD -8.7K
EURUSD -1.2K
SPX500.te 4.4K
GBPJPY 4.7K
EURAUD -99
BTCUSD.te -14K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +313.29 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 57
Maksimum ardışık kâr: +85.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -522.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TDMarkets-Primary" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

DO NOT COPY!!! 


THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.


HAPPY TRADING.

İnceleme yok
