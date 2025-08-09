SegnaliSezioni
More Anthony Mogapi

GapstaFX Group

More Anthony Mogapi
0 recensioni
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -65%
TDMarkets-Primary
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
620
Profit Trade:
145 (23.38%)
Loss Trade:
475 (76.61%)
Best Trade:
313.29 USD
Worst Trade:
-64.65 USD
Profitto lordo:
3 849.52 USD (454 884 pips)
Perdita lorda:
-4 185.75 USD (281 688 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (85.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
516.99 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
10.36%
Massimo carico di deposito:
104.29%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
134 (21.61%)
Short Trade:
486 (78.39%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
26.55 USD
Perdita media:
-8.81 USD
Massime perdite consecutive:
57 (-522.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-522.43 USD (57)
Crescita mensile:
111.88%
Previsione annuale:
1 357.53%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 359.23 USD
Massimale:
1 502.11 USD (379.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
91.26% (1 497.95 USD)
Per equità:
7.77% (59.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NAS100.te 153
USDJPY 95
GBPUSD 80
USDCAD 67
XAUUSD 65
EURUSD 62
SPX500.te 51
GBPJPY 32
EURAUD 13
BTCUSD.te 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NAS100.te 1K
USDJPY -450
GBPUSD -391
USDCAD -262
XAUUSD -215
EURUSD -333
SPX500.te -46
GBPJPY 341
EURAUD -3
BTCUSD.te -4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NAS100.te 190K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
USDCAD -373
XAUUSD -8.7K
EURUSD -1.2K
SPX500.te 4.4K
GBPJPY 4.7K
EURAUD -99
BTCUSD.te -14K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +313.29 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 57
Massimo profitto consecutivo: +85.84 USD
Massima perdita consecutiva: -522.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TDMarkets-Primary" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

DO NOT COPY!!! 


THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.


HAPPY TRADING.

Non ci sono recensioni
2025.11.18 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 05:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 06:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 07:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.