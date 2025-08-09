SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GapstaFX Group
More Anthony Mogapi

GapstaFX Group

More Anthony Mogapi
0 Bewertungen
85 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -68%
TDMarkets-Primary
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
659
Gewinntrades:
150 (22.76%)
Verlusttrades:
509 (77.24%)
Bester Trade:
313.29 USD
Schlechtester Trade:
-64.65 USD
Bruttoprofit:
3 880.50 USD (458 019 pips)
Bruttoverlust:
-4 349.34 USD (315 690 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (85.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
516.99 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
7.48%
Max deposit load:
104.29%
Letzter Trade:
19 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
148 (22.46%)
Short-Positionen:
511 (77.54%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
25.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
57 (-522.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-522.43 USD (57)
Wachstum pro Monat :
-7.59%
Jahresprognose:
-92.07%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 359.23 USD
Maximaler:
1 502.11 USD (379.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
91.26% (1 497.95 USD)
Kapital:
7.77% (59.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100.te 173
USDJPY 95
GBPUSD 80
XAUUSD 75
EURUSD 71
USDCAD 67
SPX500.te 51
GBPJPY 32
EURAUD 13
BTCUSD.te 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100.te 926
USDJPY -450
GBPUSD -391
XAUUSD -238
EURUSD -343
USDCAD -262
SPX500.te -46
GBPJPY 341
EURAUD -3
BTCUSD.te -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100.te 158K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
XAUUSD -7.3K
EURUSD -1.2K
USDCAD -373
SPX500.te 4.4K
GBPJPY 4.7K
EURAUD -99
BTCUSD.te -14K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +313.29 USD
Schlechtester Trade: -65 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 57
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -522.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TDMarkets-Primary" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

DO NOT COPY!!! 


THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.


HAPPY TRADING.

Keine Bewertungen
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
