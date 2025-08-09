- 成長
トレード:
659
利益トレード:
150 (22.76%)
損失トレード:
509 (77.24%)
ベストトレード:
313.29 USD
最悪のトレード:
-64.65 USD
総利益:
3 880.50 USD (458 019 pips)
総損失:
-4 349.34 USD (315 690 pips)
最大連続の勝ち:
11 (85.84 USD)
最大連続利益:
516.99 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
7.48%
最大入金額:
104.29%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
148 (22.46%)
短いトレード:
511 (77.54%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.71 USD
平均利益:
25.87 USD
平均損失:
-8.54 USD
最大連続の負け:
57 (-522.43 USD)
最大連続損失:
-522.43 USD (57)
月間成長:
-7.59%
年間予想:
-92.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 359.23 USD
最大の:
1 502.11 USD (379.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.26% (1 497.95 USD)
エクイティによる:
7.77% (59.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100.te
|173
|USDJPY
|95
|GBPUSD
|80
|XAUUSD
|75
|EURUSD
|71
|USDCAD
|67
|SPX500.te
|51
|GBPJPY
|32
|EURAUD
|13
|BTCUSD.te
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100.te
|926
|USDJPY
|-450
|GBPUSD
|-391
|XAUUSD
|-238
|EURUSD
|-343
|USDCAD
|-262
|SPX500.te
|-46
|GBPJPY
|341
|EURAUD
|-3
|BTCUSD.te
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100.te
|158K
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-2.1K
|XAUUSD
|-7.3K
|EURUSD
|-1.2K
|USDCAD
|-373
|SPX500.te
|4.4K
|GBPJPY
|4.7K
|EURAUD
|-99
|BTCUSD.te
|-14K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TDMarkets-Primary"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
DO NOT COPY!!!
THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.
HAPPY TRADING.
レビューなし
