シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GapstaFX Group
More Anthony Mogapi

GapstaFX Group

More Anthony Mogapi
レビュー0件
85週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -68%
TDMarkets-Primary
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
659
利益トレード:
150 (22.76%)
損失トレード:
509 (77.24%)
ベストトレード:
313.29 USD
最悪のトレード:
-64.65 USD
総利益:
3 880.50 USD (458 019 pips)
総損失:
-4 349.34 USD (315 690 pips)
最大連続の勝ち:
11 (85.84 USD)
最大連続利益:
516.99 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
7.48%
最大入金額:
104.29%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
148 (22.46%)
短いトレード:
511 (77.54%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.71 USD
平均利益:
25.87 USD
平均損失:
-8.54 USD
最大連続の負け:
57 (-522.43 USD)
最大連続損失:
-522.43 USD (57)
月間成長:
-7.59%
年間予想:
-92.07%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 359.23 USD
最大の:
1 502.11 USD (379.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
91.26% (1 497.95 USD)
エクイティによる:
7.77% (59.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100.te 173
USDJPY 95
GBPUSD 80
XAUUSD 75
EURUSD 71
USDCAD 67
SPX500.te 51
GBPJPY 32
EURAUD 13
BTCUSD.te 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100.te 926
USDJPY -450
GBPUSD -391
XAUUSD -238
EURUSD -343
USDCAD -262
SPX500.te -46
GBPJPY 341
EURAUD -3
BTCUSD.te -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100.te 158K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
XAUUSD -7.3K
EURUSD -1.2K
USDCAD -373
SPX500.te 4.4K
GBPJPY 4.7K
EURAUD -99
BTCUSD.te -14K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +313.29 USD
最悪のトレード: -65 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 57
最大連続利益: +85.84 USD
最大連続損失: -522.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TDMarkets-Primary"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

DO NOT COPY!!! 


THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.


HAPPY TRADING.

レビューなし
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
