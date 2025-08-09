SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GapstaFX Group
More Anthony Mogapi

GapstaFX Group

More Anthony Mogapi
0 avis
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -65%
TDMarkets-Primary
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
620
Bénéfice trades:
145 (23.38%)
Perte trades:
475 (76.61%)
Meilleure transaction:
313.29 USD
Pire transaction:
-64.65 USD
Bénéfice brut:
3 849.52 USD (454 884 pips)
Perte brute:
-4 185.75 USD (281 688 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (85.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
516.99 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
10.36%
Charge de dépôt maximale:
104.29%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
134 (21.61%)
Courts trades:
486 (78.39%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.54 USD
Bénéfice moyen:
26.55 USD
Perte moyenne:
-8.81 USD
Pertes consécutives maximales:
57 (-522.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-522.43 USD (57)
Croissance mensuelle:
111.88%
Prévision annuelle:
1 357.53%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 359.23 USD
Maximal:
1 502.11 USD (379.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
91.26% (1 497.95 USD)
Par fonds propres:
7.77% (59.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100.te 153
USDJPY 95
GBPUSD 80
USDCAD 67
XAUUSD 65
EURUSD 62
SPX500.te 51
GBPJPY 32
EURAUD 13
BTCUSD.te 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100.te 1K
USDJPY -450
GBPUSD -391
USDCAD -262
XAUUSD -215
EURUSD -333
SPX500.te -46
GBPJPY 341
EURAUD -3
BTCUSD.te -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100.te 190K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
USDCAD -373
XAUUSD -8.7K
EURUSD -1.2K
SPX500.te 4.4K
GBPJPY 4.7K
EURAUD -99
BTCUSD.te -14K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +313.29 USD
Pire transaction: -65 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 57
Bénéfice consécutif maximal: +85.84 USD
Perte consécutive maximale: -522.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TDMarkets-Primary" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

DO NOT COPY!!! 


THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.


HAPPY TRADING.

Aucun avis
2025.11.18 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 10:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 05:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 13:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 10:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 06:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.24 07:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 06:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 07:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.19 06:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.17 05:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 10:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Copier

