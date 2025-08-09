SinaisSeções
0 comentários
85 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -68%
TDMarkets-Primary
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
659
Negociações com lucro:
150 (22.76%)
Negociações com perda:
509 (77.24%)
Melhor negociação:
313.29 USD
Pior negociação:
-64.65 USD
Lucro bruto:
3 880.50 USD (458 019 pips)
Perda bruta:
-4 349.34 USD (315 690 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (85.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
516.99 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
7.48%
Depósito máximo carregado:
104.29%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
148 (22.46%)
Negociações curtas:
511 (77.54%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.71 USD
Lucro médio:
25.87 USD
Perda média:
-8.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
57 (-522.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-522.43 USD (57)
Crescimento mensal:
-7.59%
Previsão anual:
-92.07%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 359.23 USD
Máximo:
1 502.11 USD (379.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.26% (1 497.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.77% (59.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100.te 173
USDJPY 95
GBPUSD 80
XAUUSD 75
EURUSD 71
USDCAD 67
SPX500.te 51
GBPJPY 32
EURAUD 13
BTCUSD.te 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100.te 926
USDJPY -450
GBPUSD -391
XAUUSD -238
EURUSD -343
USDCAD -262
SPX500.te -46
GBPJPY 341
EURAUD -3
BTCUSD.te -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100.te 158K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
XAUUSD -7.3K
EURUSD -1.2K
USDCAD -373
SPX500.te 4.4K
GBPJPY 4.7K
EURAUD -99
BTCUSD.te -14K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +313.29 USD
Pior negociação: -65 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 57
Máximo lucro consecutivo: +85.84 USD
Máxima perda consecutiva: -522.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TDMarkets-Primary" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

DO NOT COPY!!! 


THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.


HAPPY TRADING.

2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
