- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
659
Прибыльных трейдов:
150 (22.76%)
Убыточных трейдов:
509 (77.24%)
Лучший трейд:
313.29 USD
Худший трейд:
-64.65 USD
Общая прибыль:
3 880.50 USD (458 019 pips)
Общий убыток:
-4 349.34 USD (315 690 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (85.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
516.99 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
7.48%
Макс. загрузка депозита:
104.29%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
148 (22.46%)
Коротких трейдов:
511 (77.54%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.71 USD
Средняя прибыль:
25.87 USD
Средний убыток:
-8.54 USD
Макс. серия проигрышей:
57 (-522.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-522.43 USD (57)
Прирост в месяц:
-7.59%
Годовой прогноз:
-92.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 359.23 USD
Максимальная:
1 502.11 USD (379.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.26% (1 497.95 USD)
По эквити:
7.77% (59.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100.te
|173
|USDJPY
|95
|GBPUSD
|80
|XAUUSD
|75
|EURUSD
|71
|USDCAD
|67
|SPX500.te
|51
|GBPJPY
|32
|EURAUD
|13
|BTCUSD.te
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100.te
|926
|USDJPY
|-450
|GBPUSD
|-391
|XAUUSD
|-238
|EURUSD
|-343
|USDCAD
|-262
|SPX500.te
|-46
|GBPJPY
|341
|EURAUD
|-3
|BTCUSD.te
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100.te
|158K
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-2.1K
|XAUUSD
|-7.3K
|EURUSD
|-1.2K
|USDCAD
|-373
|SPX500.te
|4.4K
|GBPJPY
|4.7K
|EURAUD
|-99
|BTCUSD.te
|-14K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +313.29 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 57
Макс. прибыль в серии: +85.84 USD
Макс. убыток в серии: -522.43 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TDMarkets-Primary" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
DO NOT COPY!!!
THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.
HAPPY TRADING.
Нет отзывов
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
85
0%
659
22%
7%
0.89
-0.71
USD
USD
91%
1:100