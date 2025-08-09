СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GapstaFX Group
More Anthony Mogapi

GapstaFX Group

More Anthony Mogapi
0 отзывов
85 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -68%
TDMarkets-Primary
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
659
Прибыльных трейдов:
150 (22.76%)
Убыточных трейдов:
509 (77.24%)
Лучший трейд:
313.29 USD
Худший трейд:
-64.65 USD
Общая прибыль:
3 880.50 USD (458 019 pips)
Общий убыток:
-4 349.34 USD (315 690 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (85.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
516.99 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
7.48%
Макс. загрузка депозита:
104.29%
Последний трейд:
19 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
148 (22.46%)
Коротких трейдов:
511 (77.54%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.71 USD
Средняя прибыль:
25.87 USD
Средний убыток:
-8.54 USD
Макс. серия проигрышей:
57 (-522.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-522.43 USD (57)
Прирост в месяц:
-7.59%
Годовой прогноз:
-92.07%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 359.23 USD
Максимальная:
1 502.11 USD (379.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
91.26% (1 497.95 USD)
По эквити:
7.77% (59.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100.te 173
USDJPY 95
GBPUSD 80
XAUUSD 75
EURUSD 71
USDCAD 67
SPX500.te 51
GBPJPY 32
EURAUD 13
BTCUSD.te 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100.te 926
USDJPY -450
GBPUSD -391
XAUUSD -238
EURUSD -343
USDCAD -262
SPX500.te -46
GBPJPY 341
EURAUD -3
BTCUSD.te -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100.te 158K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
XAUUSD -7.3K
EURUSD -1.2K
USDCAD -373
SPX500.te 4.4K
GBPJPY 4.7K
EURAUD -99
BTCUSD.te -14K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +313.29 USD
Худший трейд: -65 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 57
Макс. прибыль в серии: +85.84 USD
Макс. убыток в серии: -522.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TDMarkets-Primary" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

DO NOT COPY!!! 


THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.


HAPPY TRADING.

Нет отзывов
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GapstaFX Group
30 USD в месяц
-68%
0
0
USD
1.2K
USD
85
0%
659
22%
7%
0.89
-0.71
USD
91%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.