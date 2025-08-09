- 자본
트레이드:
659
이익 거래:
150 (22.76%)
손실 거래:
509 (77.24%)
최고의 거래:
313.29 USD
최악의 거래:
-64.65 USD
총 수익:
3 880.50 USD (458 019 pips)
총 손실:
-4 349.34 USD (315 690 pips)
연속 최대 이익:
11 (85.84 USD)
연속 최대 이익:
516.99 USD (8)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
7.48%
최대 입금량:
104.29%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
-0.31
롱(주식매수):
148 (22.46%)
숏(주식차입매도):
511 (77.54%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.71 USD
평균 이익:
25.87 USD
평균 손실:
-8.54 USD
연속 최대 손실:
57 (-522.43 USD)
연속 최대 손실:
-522.43 USD (57)
월별 성장률:
-7.59%
연간 예측:
-92.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 359.23 USD
최대한의:
1 502.11 USD (379.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
91.26% (1 497.95 USD)
자본금별:
7.77% (59.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100.te
|173
|USDJPY
|95
|GBPUSD
|80
|XAUUSD
|75
|EURUSD
|71
|USDCAD
|67
|SPX500.te
|51
|GBPJPY
|32
|EURAUD
|13
|BTCUSD.te
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100.te
|926
|USDJPY
|-450
|GBPUSD
|-391
|XAUUSD
|-238
|EURUSD
|-343
|USDCAD
|-262
|SPX500.te
|-46
|GBPJPY
|341
|EURAUD
|-3
|BTCUSD.te
|-4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100.te
|158K
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|-2.1K
|XAUUSD
|-7.3K
|EURUSD
|-1.2K
|USDCAD
|-373
|SPX500.te
|4.4K
|GBPJPY
|4.7K
|EURAUD
|-99
|BTCUSD.te
|-14K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +313.29 USD
최악의 거래: -65 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 57
연속 최대 이익: +85.84 USD
연속 최대 손실: -522.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TDMarkets-Primary"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
DO NOT COPY!!!
THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.
HAPPY TRADING.
리뷰 없음
