More Anthony Mogapi

GapstaFX Group

0 comentarios
85 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -68%
TDMarkets-Primary
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
659
Transacciones Rentables:
150 (22.76%)
Transacciones Irrentables:
509 (77.24%)
Mejor transacción:
313.29 USD
Peor transacción:
-64.65 USD
Beneficio Bruto:
3 880.50 USD (458 019 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 349.34 USD (315 690 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (85.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
516.99 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
7.48%
Carga máxima del depósito:
104.29%
Último trade:
19 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
148 (22.46%)
Transacciones Cortas:
511 (77.54%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.71 USD
Beneficio medio:
25.87 USD
Pérdidas medias:
-8.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
57 (-522.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-522.43 USD (57)
Crecimiento al mes:
-7.59%
Pronóstico anual:
-92.07%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 359.23 USD
Máxima:
1 502.11 USD (379.20%)
Reducción relativa:
De balance:
91.26% (1 497.95 USD)
De fondos:
7.77% (59.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100.te 173
USDJPY 95
GBPUSD 80
XAUUSD 75
EURUSD 71
USDCAD 67
SPX500.te 51
GBPJPY 32
EURAUD 13
BTCUSD.te 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100.te 926
USDJPY -450
GBPUSD -391
XAUUSD -238
EURUSD -343
USDCAD -262
SPX500.te -46
GBPJPY 341
EURAUD -3
BTCUSD.te -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100.te 158K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
XAUUSD -7.3K
EURUSD -1.2K
USDCAD -373
SPX500.te 4.4K
GBPJPY 4.7K
EURAUD -99
BTCUSD.te -14K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +313.29 USD
Peor transacción: -65 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 57
Beneficio máximo consecutivo: +85.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -522.43 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TDMarkets-Primary" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

DO NOT COPY!!! 


THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.


HAPPY TRADING.

2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
