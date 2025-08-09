信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GapstaFX Group
GapstaFX Group

0条评论
85
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -68%
TDMarkets-Primary
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
659
盈利交易:
150 (22.76%)
亏损交易:
509 (77.24%)
最好交易:
313.29 USD
最差交易:
-64.65 USD
毛利:
3 880.50 USD (458 019 pips)
毛利亏损:
-4 349.34 USD (315 690 pips)
最大连续赢利:
11 (85.84 USD)
最大连续盈利:
516.99 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
7.48%
最大入金加载:
104.29%
最近交易:
19 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.31
长期交易:
148 (22.46%)
短期交易:
511 (77.54%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.71 USD
平均利润:
25.87 USD
平均损失:
-8.54 USD
最大连续失误:
57 (-522.43 USD)
最大连续亏损:
-522.43 USD (57)
每月增长:
-7.59%
年度预测:
-92.07%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 359.23 USD
最大值:
1 502.11 USD (379.20%)
相对跌幅:
结余:
91.26% (1 497.95 USD)
净值:
7.77% (59.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100.te 173
USDJPY 95
GBPUSD 80
XAUUSD 75
EURUSD 71
USDCAD 67
SPX500.te 51
GBPJPY 32
EURAUD 13
BTCUSD.te 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100.te 926
USDJPY -450
GBPUSD -391
XAUUSD -238
EURUSD -343
USDCAD -262
SPX500.te -46
GBPJPY 341
EURAUD -3
BTCUSD.te -4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100.te 158K
USDJPY 1.1K
GBPUSD -2.1K
XAUUSD -7.3K
EURUSD -1.2K
USDCAD -373
SPX500.te 4.4K
GBPJPY 4.7K
EURAUD -99
BTCUSD.te -14K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +313.29 USD
最差交易: -65 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 57
最大连续盈利: +85.84 USD
最大连续亏损: -522.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TDMarkets-Primary 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

DO NOT COPY!!! 


THIS IS FOR PERSONAL MONITORING.


HAPPY TRADING.

2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 06:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.23 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 08:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 08:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 03:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 09:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
