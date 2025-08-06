SinyallerBölümler
Syed Asbar Ali

0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 495 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 48%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
572
Kârla kapanan işlemler:
351 (61.36%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (38.64%)
En iyi işlem:
293.94 USD
En kötü işlem:
-138.39 USD
Brüt kâr:
2 846.51 USD (56 683 pips)
Brüt zarar:
-1 517.52 USD (47 231 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (62.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
498.60 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
50.24%
Maks. mevduat yükü:
14.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.51
Alış işlemleri:
301 (52.62%)
Satış işlemleri:
271 (47.38%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
8.11 USD
Ortalama zarar:
-6.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-92.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-423.68 USD (9)
Aylık büyüme:
6.56%
Yıllık tahmin:
79.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.46 USD
Maksimum:
530.10 USD (15.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.22% (530.10 USD)
Varlığa göre:
7.59% (278.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDr 572
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDr 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDr 9.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +293.94 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +62.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases


İnceleme yok
