İşlemler:
572
Kârla kapanan işlemler:
351 (61.36%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (38.64%)
En iyi işlem:
293.94 USD
En kötü işlem:
-138.39 USD
Brüt kâr:
2 846.51 USD (56 683 pips)
Brüt zarar:
-1 517.52 USD (47 231 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (62.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
498.60 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
50.24%
Maks. mevduat yükü:
14.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
2.51
Alış işlemleri:
301 (52.62%)
Satış işlemleri:
271 (47.38%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
2.32 USD
Ortalama kâr:
8.11 USD
Ortalama zarar:
-6.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-92.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-423.68 USD (9)
Aylık büyüme:
6.56%
Yıllık tahmin:
79.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.46 USD
Maksimum:
530.10 USD (15.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.22% (530.10 USD)
Varlığa göre:
7.59% (278.36 USD)
En iyi işlem: +293.94 USD
En kötü işlem: -138 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +62.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.88 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases
