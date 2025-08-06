- Прирост
Всего трейдов:
804
Прибыльных трейдов:
490 (60.94%)
Убыточных трейдов:
314 (39.05%)
Лучший трейд:
293.94 USD
Худший трейд:
-138.39 USD
Общая прибыль:
4 026.45 USD (78 699 pips)
Общий убыток:
-2 060.41 USD (63 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (62.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
498.60 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
61.92%
Макс. загрузка депозита:
43.81%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.71
Длинных трейдов:
410 (51.00%)
Коротких трейдов:
394 (49.00%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
2.45 USD
Средняя прибыль:
8.22 USD
Средний убыток:
-6.56 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-263.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-423.68 USD (9)
Прирост в месяц:
7.46%
Годовой прогноз:
90.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.46 USD
Максимальная:
530.10 USD (15.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.22% (530.10 USD)
По эквити:
15.88% (645.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|804
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDr
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDr
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +293.94 USD
Худший трейд: -138 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +62.84 USD
Макс. убыток в серии: -263.18 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases
Regards,
Asbar Ali
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
495 USD в месяц
72%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
37
0%
804
60%
62%
1.95
2.45
USD
USD
16%
1:500