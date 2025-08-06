СигналыРазделы
Syed Asbar Ali

Tnandla

Syed Asbar Ali
0 отзывов
Надежность
37 недель
0 / 0 USD
Копировать за 495 USD в месяц
прирост с 2025 72%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
804
Прибыльных трейдов:
490 (60.94%)
Убыточных трейдов:
314 (39.05%)
Лучший трейд:
293.94 USD
Худший трейд:
-138.39 USD
Общая прибыль:
4 026.45 USD (78 699 pips)
Общий убыток:
-2 060.41 USD (63 027 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (62.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
498.60 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
61.92%
Макс. загрузка депозита:
43.81%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
3.71
Длинных трейдов:
410 (51.00%)
Коротких трейдов:
394 (49.00%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
2.45 USD
Средняя прибыль:
8.22 USD
Средний убыток:
-6.56 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-263.18 USD)
Макс. убыток в серии:
-423.68 USD (9)
Прирост в месяц:
7.46%
Годовой прогноз:
90.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.46 USD
Максимальная:
530.10 USD (15.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.22% (530.10 USD)
По эквити:
15.88% (645.96 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDr 804
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDr 2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDr 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +293.94 USD
Худший трейд: -138 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +62.84 USD
Макс. убыток в серии: -263.18 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases

Regards,

Asbar Ali


Нет отзывов
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
