- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
810
利益トレード:
495 (61.11%)
損失トレード:
315 (38.89%)
ベストトレード:
293.94 USD
最悪のトレード:
-138.39 USD
総利益:
4 049.70 USD (79 038 pips)
総損失:
-2 060.66 USD (63 052 pips)
最大連続の勝ち:
22 (62.84 USD)
最大連続利益:
498.60 USD (5)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
61.92%
最大入金額:
43.81%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
3.75
長いトレード:
416 (51.36%)
短いトレード:
394 (48.64%)
プロフィットファクター:
1.97
期待されたペイオフ:
2.46 USD
平均利益:
8.18 USD
平均損失:
-6.54 USD
最大連続の負け:
13 (-263.18 USD)
最大連続損失:
-423.68 USD (9)
月間成長:
6.67%
年間予想:
80.89%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.46 USD
最大の:
530.10 USD (15.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.22% (530.10 USD)
エクイティによる:
15.88% (645.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|810
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDr
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDr
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +293.94 USD
最悪のトレード: -138 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +62.84 USD
最大連続損失: -263.18 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases
Regards,
Asbar Ali
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
495 USD/月
73%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
37
0%
810
61%
62%
1.96
2.46
USD
USD
16%
1:500