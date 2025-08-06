- 자본
- 축소
트레이드:
834
이익 거래:
515 (61.75%)
손실 거래:
319 (38.25%)
최고의 거래:
293.94 USD
최악의 거래:
-138.39 USD
총 수익:
4 145.43 USD (82 466 pips)
총 손실:
-2 063.58 USD (63 340 pips)
연속 최대 이익:
22 (62.84 USD)
연속 최대 이익:
498.60 USD (5)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
60.87%
최대 입금량:
43.81%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
3.93
롱(주식매수):
417 (50.00%)
숏(주식차입매도):
417 (50.00%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
2.50 USD
평균 이익:
8.05 USD
평균 손실:
-6.47 USD
연속 최대 손실:
13 (-263.18 USD)
연속 최대 손실:
-423.68 USD (9)
월별 성장률:
7.21%
연간 예측:
87.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.46 USD
최대한의:
530.10 USD (15.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.22% (530.10 USD)
자본금별:
15.88% (645.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|834
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDr
|2.1K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDr
|19K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases
Regards,
Asbar Ali
리뷰 없음
