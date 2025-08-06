시그널섹션
Syed Asbar Ali

Tnandla

Syed Asbar Ali
0 리뷰
안정성
38
0 / 0 USD
월별 495 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 76%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
834
이익 거래:
515 (61.75%)
손실 거래:
319 (38.25%)
최고의 거래:
293.94 USD
최악의 거래:
-138.39 USD
총 수익:
4 145.43 USD (82 466 pips)
총 손실:
-2 063.58 USD (63 340 pips)
연속 최대 이익:
22 (62.84 USD)
연속 최대 이익:
498.60 USD (5)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
60.87%
최대 입금량:
43.81%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
3.93
롱(주식매수):
417 (50.00%)
숏(주식차입매도):
417 (50.00%)
수익 요인:
2.01
기대수익:
2.50 USD
평균 이익:
8.05 USD
평균 손실:
-6.47 USD
연속 최대 손실:
13 (-263.18 USD)
연속 최대 손실:
-423.68 USD (9)
월별 성장률:
7.21%
연간 예측:
87.42%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.46 USD
최대한의:
530.10 USD (15.15%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.22% (530.10 USD)
자본금별:
15.88% (645.96 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDr 834
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDr 2.1K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDr 19K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +293.94 USD
최악의 거래: -138 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +62.84 USD
연속 최대 손실: -263.18 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases

Regards,

Asbar Ali


리뷰 없음
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
복제

