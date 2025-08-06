SinaisSeções
Syed Asbar Ali

Tnandla

Syed Asbar Ali
Confiabilidade
37 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 73%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
810
Negociações com lucro:
495 (61.11%)
Negociações com perda:
315 (38.89%)
Melhor negociação:
293.94 USD
Pior negociação:
-138.39 USD
Lucro bruto:
4 049.70 USD (79 038 pips)
Perda bruta:
-2 060.66 USD (63 052 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (62.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
498.60 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
61.92%
Depósito máximo carregado:
43.81%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
3.75
Negociações longas:
416 (51.36%)
Negociações curtas:
394 (48.64%)
Fator de lucro:
1.97
Valor esperado:
2.46 USD
Lucro médio:
8.18 USD
Perda média:
-6.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-263.18 USD)
Máxima perda consecutiva:
-423.68 USD (9)
Crescimento mensal:
6.67%
Previsão anual:
80.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.46 USD
Máximo:
530.10 USD (15.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.22% (530.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.88% (645.96 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDr 810
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDr 2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDr 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +293.94 USD
Pior negociação: -138 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +62.84 USD
Máxima perda consecutiva: -263.18 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases

Regards,

Asbar Ali


2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
