Syed Asbar Ali

Tnandla

Syed Asbar Ali
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
37 Wochen
0 / 0 USD
Für 495 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 73%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
812
Gewinntrades:
497 (61.20%)
Verlusttrades:
315 (38.79%)
Bester Trade:
293.94 USD
Schlechtester Trade:
-138.39 USD
Bruttoprofit:
4 055.07 USD (79 575 pips)
Bruttoverlust:
-2 060.66 USD (63 052 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (62.84 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
498.60 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
61.92%
Max deposit load:
43.81%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
3.76
Long-Positionen:
416 (51.23%)
Short-Positionen:
396 (48.77%)
Profit-Faktor:
1.97
Mathematische Gewinnerwartung:
2.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-263.18 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-423.68 USD (9)
Wachstum pro Monat :
5.98%
Jahresprognose:
72.54%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.46 USD
Maximaler:
530.10 USD (15.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.22% (530.10 USD)
Kapital:
15.88% (645.96 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDr 812
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDr 2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDr 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +293.94 USD
Schlechtester Trade: -138 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.84 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -263.18 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases

Regards,

Asbar Ali


Keine Bewertungen
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
