Syed Asbar Ali

Tnandla

Syed Asbar Ali
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 495 USD par mois
croissance depuis 2025 48%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
572
Bénéfice trades:
351 (61.36%)
Perte trades:
221 (38.64%)
Meilleure transaction:
293.94 USD
Pire transaction:
-138.39 USD
Bénéfice brut:
2 846.51 USD (56 683 pips)
Perte brute:
-1 517.52 USD (47 231 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (62.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
498.60 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
50.24%
Charge de dépôt maximale:
14.97%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
2.51
Longs trades:
301 (52.62%)
Courts trades:
271 (47.38%)
Facteur de profit:
1.88
Rendement attendu:
2.32 USD
Bénéfice moyen:
8.11 USD
Perte moyenne:
-6.87 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-92.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-423.68 USD (9)
Croissance mensuelle:
6.97%
Prévision annuelle:
84.61%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.46 USD
Maximal:
530.10 USD (15.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.22% (530.10 USD)
Par fonds propres:
7.59% (278.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDr 572
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDr 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDr 9.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +293.94 USD
Pire transaction: -138 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +62.84 USD
Perte consécutive maximale: -92.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases


Aucun avis
