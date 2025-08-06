SeñalesSecciones
Syed Asbar Ali

Tnandla

Syed Asbar Ali
0 comentarios
Fiabilidad
37 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 73%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
810
Transacciones Rentables:
495 (61.11%)
Transacciones Irrentables:
315 (38.89%)
Mejor transacción:
293.94 USD
Peor transacción:
-138.39 USD
Beneficio Bruto:
4 049.70 USD (79 038 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 060.66 USD (63 052 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (62.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
498.60 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
61.92%
Carga máxima del depósito:
43.81%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
3.75
Transacciones Largas:
416 (51.36%)
Transacciones Cortas:
394 (48.64%)
Factor de Beneficio:
1.97
Beneficio Esperado:
2.46 USD
Beneficio medio:
8.18 USD
Pérdidas medias:
-6.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-263.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-423.68 USD (9)
Crecimiento al mes:
7.16%
Pronóstico anual:
86.82%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.46 USD
Máxima:
530.10 USD (15.15%)
Reducción relativa:
De balance:
15.22% (530.10 USD)
De fondos:
15.88% (645.96 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDr 810
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDr 2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDr 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +293.94 USD
Peor transacción: -138 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +62.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -263.18 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases

Regards,

Asbar Ali


No hay comentarios
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
