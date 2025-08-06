SegnaliSezioni
Syed Asbar Ali

Tnandla

Syed Asbar Ali
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 495 USD al mese
crescita dal 2025 48%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
572
Profit Trade:
351 (61.36%)
Loss Trade:
221 (38.64%)
Best Trade:
293.94 USD
Worst Trade:
-138.39 USD
Profitto lordo:
2 846.51 USD (56 683 pips)
Perdita lorda:
-1 517.52 USD (47 231 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (62.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
498.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
50.24%
Massimo carico di deposito:
14.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
301 (52.62%)
Short Trade:
271 (47.38%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
2.32 USD
Profitto medio:
8.11 USD
Perdita media:
-6.87 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-92.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-423.68 USD (9)
Crescita mensile:
6.56%
Previsione annuale:
79.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.46 USD
Massimale:
530.10 USD (15.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.22% (530.10 USD)
Per equità:
7.59% (278.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDr 572
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDr 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDr 9.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +293.94 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +62.84 USD
Massima perdita consecutiva: -92.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases


Non ci sono recensioni
