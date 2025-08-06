- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
572
Profit Trade:
351 (61.36%)
Loss Trade:
221 (38.64%)
Best Trade:
293.94 USD
Worst Trade:
-138.39 USD
Profitto lordo:
2 846.51 USD (56 683 pips)
Perdita lorda:
-1 517.52 USD (47 231 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (62.84 USD)
Massimo profitto consecutivo:
498.60 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
50.24%
Massimo carico di deposito:
14.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
2.51
Long Trade:
301 (52.62%)
Short Trade:
271 (47.38%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
2.32 USD
Profitto medio:
8.11 USD
Perdita media:
-6.87 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-92.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-423.68 USD (9)
Crescita mensile:
6.56%
Previsione annuale:
79.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.46 USD
Massimale:
530.10 USD (15.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.22% (530.10 USD)
Per equità:
7.59% (278.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|572
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDr
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDr
|9.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +293.94 USD
Worst Trade: -138 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +62.84 USD
Massima perdita consecutiva: -92.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases
