Syed Asbar Ali

Tnandla

Syed Asbar Ali
0条评论
可靠性
37
0 / 0 USD
每月复制 495 USD per 
增长自 2025 73%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
810
盈利交易:
495 (61.11%)
亏损交易:
315 (38.89%)
最好交易:
293.94 USD
最差交易:
-138.39 USD
毛利:
4 049.70 USD (79 038 pips)
毛利亏损:
-2 060.66 USD (63 052 pips)
最大连续赢利:
22 (62.84 USD)
最大连续盈利:
498.60 USD (5)
夏普比率:
0.11
交易活动:
61.92%
最大入金加载:
43.81%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.75
长期交易:
416 (51.36%)
短期交易:
394 (48.64%)
利润因子:
1.97
预期回报:
2.46 USD
平均利润:
8.18 USD
平均损失:
-6.54 USD
最大连续失误:
13 (-263.18 USD)
最大连续亏损:
-423.68 USD (9)
每月增长:
7.16%
年度预测:
86.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.46 USD
最大值:
530.10 USD (15.15%)
相对跌幅:
结余:
15.22% (530.10 USD)
净值:
15.88% (645.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDr 810
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDr 2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDr 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +293.94 USD
最差交易: -138 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +62.84 USD
最大连续亏损: -263.18 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases

Regards,

Asbar Ali


没有评论
2025.10.27 05:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.26 19:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
