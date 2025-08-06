- 成长
交易:
810
盈利交易:
495 (61.11%)
亏损交易:
315 (38.89%)
最好交易:
293.94 USD
最差交易:
-138.39 USD
毛利:
4 049.70 USD (79 038 pips)
毛利亏损:
-2 060.66 USD (63 052 pips)
最大连续赢利:
22 (62.84 USD)
最大连续盈利:
498.60 USD (5)
夏普比率:
0.11
交易活动:
61.92%
最大入金加载:
43.81%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
11 小时
采收率:
3.75
长期交易:
416 (51.36%)
短期交易:
394 (48.64%)
利润因子:
1.97
预期回报:
2.46 USD
平均利润:
8.18 USD
平均损失:
-6.54 USD
最大连续失误:
13 (-263.18 USD)
最大连续亏损:
-423.68 USD (9)
每月增长:
7.16%
年度预测:
86.82%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.46 USD
最大值:
530.10 USD (15.15%)
相对跌幅:
结余:
15.22% (530.10 USD)
净值:
15.88% (645.96 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|810
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDr
|2K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDr
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +293.94 USD
最差交易: -138 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +62.84 USD
最大连续亏损: -263.18 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Pair: EUR/USD Only
Strategy: Intraday + Smart Martingale Layering
Capital Required: Minimum $500
Monthly Target: 5% – 7% (Average)
Max Drawdown: Under 3% (Controlled) in most of the cases
Regards,
Asbar Ali
