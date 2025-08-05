- Büyüme
İşlemler:
1 570
Kârla kapanan işlemler:
1 241 (79.04%)
Zararla kapanan işlemler:
329 (20.96%)
En iyi işlem:
109.68 USD
En kötü işlem:
-480.32 USD
Brüt kâr:
5 226.31 USD (242 762 pips)
Brüt zarar:
-4 547.44 USD (213 583 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (589.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
589.75 USD (45)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
49.29%
Maks. mevduat yükü:
90.47%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
787 (50.13%)
Satış işlemleri:
783 (49.87%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
4.21 USD
Ortalama zarar:
-13.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-112.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-480.32 USD (1)
Aylık büyüme:
-47.92%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
878.81 USD (51.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.41% (878.57 USD)
Varlığa göre:
58.03% (193.61 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD#
|679
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD#
|29K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +109.68 USD
En kötü işlem: -480 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +589.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -112.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
品种：黄金
策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。
风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
USD
683
USD
USD
18
98%
1 570
79%
49%
1.14
0.43
USD
USD
79%
1:500