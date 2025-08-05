SinyallerBölümler
Xin Qi Yang

JTEA

Xin Qi Yang
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 66%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 570
Kârla kapanan işlemler:
1 241 (79.04%)
Zararla kapanan işlemler:
329 (20.96%)
En iyi işlem:
109.68 USD
En kötü işlem:
-480.32 USD
Brüt kâr:
5 226.31 USD (242 762 pips)
Brüt zarar:
-4 547.44 USD (213 583 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (589.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
589.75 USD (45)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
49.29%
Maks. mevduat yükü:
90.47%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
787 (50.13%)
Satış işlemleri:
783 (49.87%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
4.21 USD
Ortalama zarar:
-13.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-112.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-480.32 USD (1)
Aylık büyüme:
-47.92%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
878.81 USD (51.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
79.41% (878.57 USD)
Varlığa göre:
58.03% (193.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 1570
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 679
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 29K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.68 USD
En kötü işlem: -480 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +589.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -112.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

品种：黄金

策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。

风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。

İnceleme yok
2025.09.30 23:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 22:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.54% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 01:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 16:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 15:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JTEA
Ayda 30 USD
66%
0
0
USD
683
USD
18
98%
1 570
79%
49%
1.14
0.43
USD
79%
1:500
