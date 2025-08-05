- Прирост
Всего трейдов:
2 542
Прибыльных трейдов:
2 008 (78.99%)
Убыточных трейдов:
534 (21.01%)
Лучший трейд:
109.68 USD
Худший трейд:
-569.60 USD
Общая прибыль:
8 502.85 USD (439 102 pips)
Общий убыток:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (589.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
589.75 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
32.99%
Макс. загрузка депозита:
90.47%
Последний трейд:
59 минут
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
1 224 (48.15%)
Коротких трейдов:
1 318 (51.85%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
4.23 USD
Средний убыток:
-13.89 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-112.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-607.12 USD (2)
Прирост в месяц:
21.61%
Годовой прогноз:
262.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
878.81 USD (51.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.41% (878.57 USD)
По эквити:
58.03% (193.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|2542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|68K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +109.68 USD
Худший трейд: -570 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +589.75 USD
Макс. убыток в серии: -112.16 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
品种：黄金
策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。
风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。
