Xin Qi Yang

JTEA

Xin Qi Yang
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 165%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 542
Прибыльных трейдов:
2 008 (78.99%)
Убыточных трейдов:
534 (21.01%)
Лучший трейд:
109.68 USD
Худший трейд:
-569.60 USD
Общая прибыль:
8 502.85 USD (439 102 pips)
Общий убыток:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (589.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
589.75 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
32.99%
Макс. загрузка депозита:
90.47%
Последний трейд:
59 минут
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
1 224 (48.15%)
Коротких трейдов:
1 318 (51.85%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.43 USD
Средняя прибыль:
4.23 USD
Средний убыток:
-13.89 USD
Макс. серия проигрышей:
25 (-112.16 USD)
Макс. убыток в серии:
-607.12 USD (2)
Прирост в месяц:
21.61%
Годовой прогноз:
262.15%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
878.81 USD (51.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.41% (878.57 USD)
По эквити:
58.03% (193.61 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 2542
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 68K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +109.68 USD
Худший трейд: -570 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +589.75 USD
Макс. убыток в серии: -112.16 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 24" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

品种：黄金

策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。

风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。

Нет отзывов
2025.12.30 21:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
