Negociações:
2 542
Negociações com lucro:
2 008 (78.99%)
Negociações com perda:
534 (21.01%)
Melhor negociação:
109.68 USD
Pior negociação:
-569.60 USD
Lucro bruto:
8 502.85 USD (439 102 pips)
Perda bruta:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (589.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
589.75 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
33.99%
Depósito máximo carregado:
90.47%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
1 224 (48.15%)
Negociações curtas:
1 318 (51.85%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
4.23 USD
Perda média:
-13.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-112.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-607.12 USD (2)
Crescimento mensal:
21.61%
Previsão anual:
262.15%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
878.81 USD (51.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.41% (878.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.03% (193.61 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|2542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|68K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +109.68 USD
Pior negociação: -570 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +589.75 USD
Máxima perda consecutiva: -112.16 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
品种：黄金
策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。
风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。
