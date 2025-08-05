SinaisSeções
Xin Qi Yang

JTEA

Xin Qi Yang
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 165%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 542
Negociações com lucro:
2 008 (78.99%)
Negociações com perda:
534 (21.01%)
Melhor negociação:
109.68 USD
Pior negociação:
-569.60 USD
Lucro bruto:
8 502.85 USD (439 102 pips)
Perda bruta:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (589.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
589.75 USD (45)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
33.99%
Depósito máximo carregado:
90.47%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
60
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.23
Negociações longas:
1 224 (48.15%)
Negociações curtas:
1 318 (51.85%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.43 USD
Lucro médio:
4.23 USD
Perda média:
-13.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
25 (-112.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-607.12 USD (2)
Crescimento mensal:
21.61%
Previsão anual:
262.15%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
878.81 USD (51.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.41% (878.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.03% (193.61 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 2542
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 68K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +109.68 USD
Pior negociação: -570 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +589.75 USD
Máxima perda consecutiva: -112.16 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 24" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

品种：黄金

策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。

风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。

Sem comentários
2025.12.30 21:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
