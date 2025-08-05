- Incremento
Total de Trades:
2 542
Transacciones Rentables:
2 008 (78.99%)
Transacciones Irrentables:
534 (21.01%)
Mejor transacción:
109.68 USD
Peor transacción:
-569.60 USD
Beneficio Bruto:
8 502.85 USD (439 102 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (589.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
589.75 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
33.99%
Carga máxima del depósito:
90.47%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
60
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.23
Transacciones Largas:
1 224 (48.15%)
Transacciones Cortas:
1 318 (51.85%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.43 USD
Beneficio medio:
4.23 USD
Pérdidas medias:
-13.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-112.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-607.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
21.61%
Pronóstico anual:
262.15%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
878.81 USD (51.74%)
Reducción relativa:
De balance:
79.41% (878.57 USD)
De fondos:
58.03% (193.61 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD#
|2542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD#
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD#
|68K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +109.68 USD
Peor transacción: -570 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +589.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -112.16 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 24" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
品种：黄金
策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。
风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。
30 USD al mes
165%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
31
99%
2 542
78%
34%
1.14
0.43
USD
USD
79%
1:500