Xin Qi Yang

JTEA

Xin Qi Yang
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 165%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 542
Transacciones Rentables:
2 008 (78.99%)
Transacciones Irrentables:
534 (21.01%)
Mejor transacción:
109.68 USD
Peor transacción:
-569.60 USD
Beneficio Bruto:
8 502.85 USD (439 102 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (589.75 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
589.75 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
33.99%
Carga máxima del depósito:
90.47%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
60
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
1.23
Transacciones Largas:
1 224 (48.15%)
Transacciones Cortas:
1 318 (51.85%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.43 USD
Beneficio medio:
4.23 USD
Pérdidas medias:
-13.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
25 (-112.16 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-607.12 USD (2)
Crecimiento al mes:
21.61%
Pronóstico anual:
262.15%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
878.81 USD (51.74%)
Reducción relativa:
De balance:
79.41% (878.57 USD)
De fondos:
58.03% (193.61 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 2542
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 68K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +109.68 USD
Peor transacción: -570 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +589.75 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -112.16 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 24" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

品种：黄金

策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。

风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。

2025.12.30 21:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
JTEA
30 USD al mes
165%
0
0
USD
1.1K
USD
31
99%
2 542
78%
34%
1.14
0.43
USD
79%
1:500
