Xin Qi Yang

JTEA

Xin Qi Yang
0 리뷰
안정성
32
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 207%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 578
이익 거래:
2 039 (79.09%)
손실 거래:
539 (20.91%)
최고의 거래:
109.68 USD
최악의 거래:
-569.60 USD
총 수익:
8 707.63 USD (455 162 pips)
총 손실:
-7 450.19 USD (374 663 pips)
연속 최대 이익:
45 (589.75 USD)
연속 최대 이익:
589.75 USD (45)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
36.00%
최대 입금량:
90.47%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.43
롱(주식매수):
1 245 (48.29%)
숏(주식차입매도):
1 333 (51.71%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
4.27 USD
평균 손실:
-13.82 USD
연속 최대 손실:
25 (-112.16 USD)
연속 최대 손실:
-607.12 USD (2)
월별 성장률:
10.81%
연간 예측:
131.13%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
878.81 USD (51.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.41% (878.57 USD)
자본금별:
58.03% (193.61 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 2578
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 80K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +109.68 USD
최악의 거래: -570 USD
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +589.75 USD
연속 최대 손실: -112.16 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

品种：黄金

策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。

风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。

