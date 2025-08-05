- 자본
트레이드:
2 578
이익 거래:
2 039 (79.09%)
손실 거래:
539 (20.91%)
최고의 거래:
109.68 USD
최악의 거래:
-569.60 USD
총 수익:
8 707.63 USD (455 162 pips)
총 손실:
-7 450.19 USD (374 663 pips)
연속 최대 이익:
45 (589.75 USD)
연속 최대 이익:
589.75 USD (45)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
36.00%
최대 입금량:
90.47%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
1.43
롱(주식매수):
1 245 (48.29%)
숏(주식차입매도):
1 333 (51.71%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.49 USD
평균 이익:
4.27 USD
평균 손실:
-13.82 USD
연속 최대 손실:
25 (-112.16 USD)
연속 최대 손실:
-607.12 USD (2)
월별 성장률:
10.81%
연간 예측:
131.13%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
878.81 USD (51.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.41% (878.57 USD)
자본금별:
58.03% (193.61 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 24"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
品种：黄金
策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。
风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。
리뷰 없음
