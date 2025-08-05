- Crescita
Trade:
1 567
Profit Trade:
1 238 (79.00%)
Loss Trade:
329 (21.00%)
Best Trade:
109.68 USD
Worst Trade:
-480.32 USD
Profitto lordo:
5 224.58 USD (242 591 pips)
Perdita lorda:
-4 547.44 USD (213 583 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (589.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
589.75 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
49.29%
Massimo carico di deposito:
90.47%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
784 (50.03%)
Short Trade:
783 (49.97%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
-13.82 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-112.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-480.32 USD (1)
Crescita mensile:
-48.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
878.81 USD (51.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.41% (878.57 USD)
Per equità:
58.03% (193.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1567
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD#
|677
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD#
|29K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Best Trade: +109.68 USD
Worst Trade: -480 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +589.75 USD
Massima perdita consecutiva: -112.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
品种：黄金
策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。
风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。
