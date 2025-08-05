SegnaliSezioni
Xin Qi Yang

JTEA

Xin Qi Yang
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 66%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 567
Profit Trade:
1 238 (79.00%)
Loss Trade:
329 (21.00%)
Best Trade:
109.68 USD
Worst Trade:
-480.32 USD
Profitto lordo:
5 224.58 USD (242 591 pips)
Perdita lorda:
-4 547.44 USD (213 583 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (589.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
589.75 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
49.29%
Massimo carico di deposito:
90.47%
Ultimo trade:
4 minuti fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.77
Long Trade:
784 (50.03%)
Short Trade:
783 (49.97%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
4.22 USD
Perdita media:
-13.82 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-112.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-480.32 USD (1)
Crescita mensile:
-48.05%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
878.81 USD (51.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
79.41% (878.57 USD)
Per equità:
58.03% (193.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 1567
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 677
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 29K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +109.68 USD
Worst Trade: -480 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +589.75 USD
Massima perdita consecutiva: -112.16 USD

品种：黄金

策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。

风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。

2025.09.30 23:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 22:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.54% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 01:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 16:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 15:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
