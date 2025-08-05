- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 542
利益トレード:
2 008 (78.99%)
損失トレード:
534 (21.01%)
ベストトレード:
109.68 USD
最悪のトレード:
-569.60 USD
総利益:
8 502.85 USD (439 102 pips)
総損失:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
最大連続の勝ち:
45 (589.75 USD)
最大連続利益:
589.75 USD (45)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
33.99%
最大入金額:
90.47%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
1 224 (48.15%)
短いトレード:
1 318 (51.85%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
4.23 USD
平均損失:
-13.89 USD
最大連続の負け:
25 (-112.16 USD)
最大連続損失:
-607.12 USD (2)
月間成長:
21.61%
年間予想:
262.15%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
878.81 USD (51.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.41% (878.57 USD)
エクイティによる:
58.03% (193.61 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|2542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|68K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +109.68 USD
最悪のトレード: -570 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +589.75 USD
最大連続損失: -112.16 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
品种：黄金
策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。
风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
165%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
31
99%
2 542
78%
34%
1.14
0.43
USD
USD
79%
1:500