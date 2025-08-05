シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / JTEA
Xin Qi Yang

JTEA

Xin Qi Yang
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 165%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 542
利益トレード:
2 008 (78.99%)
損失トレード:
534 (21.01%)
ベストトレード:
109.68 USD
最悪のトレード:
-569.60 USD
総利益:
8 502.85 USD (439 102 pips)
総損失:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
最大連続の勝ち:
45 (589.75 USD)
最大連続利益:
589.75 USD (45)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
33.99%
最大入金額:
90.47%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
60
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.23
長いトレード:
1 224 (48.15%)
短いトレード:
1 318 (51.85%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.43 USD
平均利益:
4.23 USD
平均損失:
-13.89 USD
最大連続の負け:
25 (-112.16 USD)
最大連続損失:
-607.12 USD (2)
月間成長:
21.61%
年間予想:
262.15%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
878.81 USD (51.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.41% (878.57 USD)
エクイティによる:
58.03% (193.61 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD# 2542
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD# 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD# 68K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +109.68 USD
最悪のトレード: -570 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +589.75 USD
最大連続損失: -112.16 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 24"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

品种：黄金

策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。

风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。

レビューなし
2025.12.30 21:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
