- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 567
Bénéfice trades:
1 238 (79.00%)
Perte trades:
329 (21.00%)
Meilleure transaction:
109.68 USD
Pire transaction:
-480.32 USD
Bénéfice brut:
5 224.58 USD (242 591 pips)
Perte brute:
-4 547.44 USD (213 583 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (589.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
589.75 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
49.29%
Charge de dépôt maximale:
90.47%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.77
Longs trades:
784 (50.03%)
Courts trades:
783 (49.97%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
4.22 USD
Perte moyenne:
-13.82 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-112.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-480.32 USD (1)
Croissance mensuelle:
-48.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
878.81 USD (51.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.41% (878.57 USD)
Par fonds propres:
58.03% (193.61 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD#
|1567
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|677
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|29K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +109.68 USD
Pire transaction: -480 USD
Gains consécutifs maximales: 45
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +589.75 USD
Perte consécutive maximale: -112.16 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
品种：黄金
策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。
风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
66%
0
0
USD
USD
682
USD
USD
18
98%
1 567
79%
49%
1.14
0.43
USD
USD
79%
1:500