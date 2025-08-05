SignauxSections
Xin Qi Yang

JTEA

Xin Qi Yang
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 66%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 567
Bénéfice trades:
1 238 (79.00%)
Perte trades:
329 (21.00%)
Meilleure transaction:
109.68 USD
Pire transaction:
-480.32 USD
Bénéfice brut:
5 224.58 USD (242 591 pips)
Perte brute:
-4 547.44 USD (213 583 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (589.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
589.75 USD (45)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
49.29%
Charge de dépôt maximale:
90.47%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
61
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.77
Longs trades:
784 (50.03%)
Courts trades:
783 (49.97%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
4.22 USD
Perte moyenne:
-13.82 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-112.16 USD)
Perte consécutive maximale:
-480.32 USD (1)
Croissance mensuelle:
-48.05%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
878.81 USD (51.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
79.41% (878.57 USD)
Par fonds propres:
58.03% (193.61 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD# 1567
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD# 677
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD# 29K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +109.68 USD
Pire transaction: -480 USD
Gains consécutifs maximales: 45
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +589.75 USD
Perte consécutive maximale: -112.16 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

品种：黄金

策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。

风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。

Aucun avis
2025.09.30 23:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 22:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 15:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 118 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 08:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 18:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.54% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 01:29
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 08:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 16:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 08:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 15:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 04:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JTEA
30 USD par mois
66%
0
0
USD
682
USD
18
98%
1 567
79%
49%
1.14
0.43
USD
79%
1:500
