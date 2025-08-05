SignaleKategorien
Xin Qi Yang

JTEA

Xin Qi Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 165%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 542
Gewinntrades:
2 008 (78.99%)
Verlusttrades:
534 (21.01%)
Bester Trade:
109.68 USD
Schlechtester Trade:
-569.60 USD
Bruttoprofit:
8 502.85 USD (439 102 pips)
Bruttoverlust:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (589.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
589.75 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
33.99%
Max deposit load:
90.47%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
1 224 (48.15%)
Short-Positionen:
1 318 (51.85%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-112.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-607.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
21.61%
Jahresprognose:
262.15%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
878.81 USD (51.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.41% (878.57 USD)
Kapital:
58.03% (193.61 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 2542
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 68K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +109.68 USD
Schlechtester Trade: -570 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +589.75 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -112.16 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

品种：黄金

策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。

风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。

Keine Bewertungen
2025.12.30 21:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
