- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 542
Gewinntrades:
2 008 (78.99%)
Verlusttrades:
534 (21.01%)
Bester Trade:
109.68 USD
Schlechtester Trade:
-569.60 USD
Bruttoprofit:
8 502.85 USD (439 102 pips)
Bruttoverlust:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (589.75 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
589.75 USD (45)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
33.99%
Max deposit load:
90.47%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
60
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
1.23
Long-Positionen:
1 224 (48.15%)
Short-Positionen:
1 318 (51.85%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
25 (-112.16 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-607.12 USD (2)
Wachstum pro Monat :
21.61%
Jahresprognose:
262.15%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
878.81 USD (51.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.41% (878.57 USD)
Kapital:
58.03% (193.61 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD#
|2542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD#
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD#
|68K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 24" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
品种：黄金
策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。
风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
165%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
31
99%
2 542
78%
34%
1.14
0.43
USD
USD
79%
1:500