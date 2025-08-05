信号部分
信号 / MetaTrader 4 / JTEA
Xin Qi Yang

JTEA

Xin Qi Yang
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 165%
XMGlobal-Real 24
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 542
盈利交易:
2 008 (78.99%)
亏损交易:
534 (21.01%)
最好交易:
109.68 USD
最差交易:
-569.60 USD
毛利:
8 502.85 USD (439 102 pips)
毛利亏损:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
最大连续赢利:
45 (589.75 USD)
最大连续盈利:
589.75 USD (45)
夏普比率:
0.04
交易活动:
33.99%
最大入金加载:
90.47%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
60
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.23
长期交易:
1 224 (48.15%)
短期交易:
1 318 (51.85%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
4.23 USD
平均损失:
-13.89 USD
最大连续失误:
25 (-112.16 USD)
最大连续亏损:
-607.12 USD (2)
每月增长:
21.61%
年度预测:
262.15%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
878.81 USD (51.74%)
相对跌幅:
结余:
79.41% (878.57 USD)
净值:
58.03% (193.61 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 2542
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 68K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +109.68 USD
最差交易: -570 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +589.75 USD
最大连续亏损: -112.16 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

品种：黄金

策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。

风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。

没有评论
2025.12.30 21:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 02:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 17:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 10:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 09:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 16:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 22:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 21:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 21:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 20:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 15:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 14:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 01:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 00:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
JTEA
每月30 USD
165%
0
0
USD
1.1K
USD
31
99%
2 542
78%
34%
1.14
0.43
USD
79%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载