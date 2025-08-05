- 成长
交易:
2 542
盈利交易:
2 008 (78.99%)
亏损交易:
534 (21.01%)
最好交易:
109.68 USD
最差交易:
-569.60 USD
毛利:
8 502.85 USD (439 102 pips)
毛利亏损:
-7 417.89 USD (371 471 pips)
最大连续赢利:
45 (589.75 USD)
最大连续盈利:
589.75 USD (45)
夏普比率:
0.04
交易活动:
33.99%
最大入金加载:
90.47%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
60
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.23
长期交易:
1 224 (48.15%)
短期交易:
1 318 (51.85%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.43 USD
平均利润:
4.23 USD
平均损失:
-13.89 USD
最大连续失误:
25 (-112.16 USD)
最大连续亏损:
-607.12 USD (2)
每月增长:
21.61%
年度预测:
262.15%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
878.81 USD (51.74%)
相对跌幅:
结余:
79.41% (878.57 USD)
净值:
58.03% (193.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|2542
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|68K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 24 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
品种：黄金
策略:稳健型，H1周期顺势开单，一次一单，移动止盈止损。
风险：因顺势做单，如果遇到趋势反转，可能会遇见连续止损情况，建议长期跟单以保证总体盈利。
没有评论
