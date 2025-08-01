SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ONE4
Yang Zhang

ONE4

Yang Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
197 (78.80%)
Zararla kapanan işlemler:
53 (21.20%)
En iyi işlem:
40.68 USD
En kötü işlem:
-18.62 USD
Brüt kâr:
586.87 USD (50 758 pips)
Brüt zarar:
-204.62 USD (21 019 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (38.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.36 USD (6)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
5.19%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
10.79
Alış işlemleri:
102 (40.80%)
Satış işlemleri:
148 (59.20%)
Kâr faktörü:
2.87
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
2.98 USD
Ortalama zarar:
-3.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-35.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35.41 USD (3)
Aylık büyüme:
8.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
35.41 USD (1.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.65% (35.41 USD)
Varlığa göre:
10.34% (246.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CHFJPY 28
EURUSD 27
XAUUSD 18
EURAUD 18
EURNZD 17
NZDCAD 17
GBPUSD 14
AUDJPY 13
USDJPY 11
GBPJPY 8
GBPCAD 8
AUDCAD 8
AUDUSD 7
GBPNZD 7
USDCHF 6
GBPAUD 6
USDCAD 5
CADCHF 5
NZDCHF 4
EURGBP 4
EURJPY 4
CADJPY 3
EURCAD 3
EURCHF 3
AUDNZD 2
NZDJPY 2
GBPCHF 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CHFJPY 50
EURUSD 40
XAUUSD 17
EURAUD 16
EURNZD 39
NZDCAD 34
GBPUSD 22
AUDJPY 15
USDJPY 12
GBPJPY 7
GBPCAD 10
AUDCAD 7
AUDUSD 23
GBPNZD 3
USDCHF 6
GBPAUD 5
USDCAD 6
CADCHF 12
NZDCHF 20
EURGBP 8
EURJPY 1
CADJPY 7
EURCAD 1
EURCHF 10
AUDNZD 3
NZDJPY 1
GBPCHF 0
NZDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CHFJPY 4.8K
EURUSD 1.5K
XAUUSD 1.9K
EURAUD 2K
EURNZD 3.2K
NZDCAD 3.1K
GBPUSD -856
AUDJPY 1.7K
USDJPY 1.8K
GBPJPY 1.2K
GBPCAD 715
AUDCAD 274
AUDUSD 1.1K
GBPNZD -7
USDCHF 531
GBPAUD 754
USDCAD 536
CADCHF 1K
NZDCHF 1K
EURGBP 292
EURJPY 218
CADJPY 1.1K
EURCAD 201
EURCHF 887
AUDNZD 347
NZDJPY 130
GBPCHF 31
NZDUSD 300
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.68 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +38.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -35.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
89 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ONE4
Ayda 60 USD
19%
0
0
USD
2.4K
USD
8
100%
250
78%
100%
2.86
1.53
USD
10%
1:500
Kopyala

