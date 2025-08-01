- 成长
交易:
661
盈利交易:
526 (79.57%)
亏损交易:
135 (20.42%)
最好交易:
92.35 USD
最差交易:
-26.33 USD
毛利:
1 696.17 USD (124 109 pips)
毛利亏损:
-716.77 USD (63 321 pips)
最大连续赢利:
24 (214.84 USD)
最大连续盈利:
214.84 USD (24)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.05
长期交易:
265 (40.09%)
短期交易:
396 (59.91%)
利润因子:
2.37
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
3.22 USD
平均损失:
-5.31 USD
最大连续失误:
7 (-121.74 USD)
最大连续亏损:
-121.74 USD (7)
每月增长:
4.77%
年度预测:
57.88%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
121.74 USD (4.54%)
相对跌幅:
结余:
4.54% (121.74 USD)
净值:
24.89% (612.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|CHFJPY
|70
|AUDJPY
|60
|EURUSD
|53
|NZDCAD
|40
|AUDNZD
|39
|USDJPY
|37
|EURAUD
|31
|AUDCAD
|30
|GBPJPY
|28
|GBPUSD
|27
|EURNZD
|25
|AUDUSD
|21
|NZDCHF
|20
|USDCHF
|19
|XAUUSD
|18
|EURGBP
|18
|GBPAUD
|17
|USDCAD
|15
|NZDJPY
|14
|EURJPY
|14
|CADJPY
|13
|EURCHF
|11
|CADCHF
|11
|GBPNZD
|9
|GBPCAD
|8
|NZDUSD
|6
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|CHFJPY
|119
|AUDJPY
|83
|EURUSD
|83
|NZDCAD
|75
|AUDNZD
|39
|USDJPY
|49
|EURAUD
|25
|AUDCAD
|40
|GBPJPY
|17
|GBPUSD
|42
|EURNZD
|43
|AUDUSD
|64
|NZDCHF
|47
|USDCHF
|21
|XAUUSD
|17
|EURGBP
|76
|GBPAUD
|19
|USDCAD
|16
|NZDJPY
|9
|EURJPY
|8
|CADJPY
|15
|EURCHF
|16
|CADCHF
|21
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|10
|NZDUSD
|17
|EURCAD
|4
|GBPCHF
|2
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|CHFJPY
|4.7K
|AUDJPY
|4.5K
|EURUSD
|4.6K
|NZDCAD
|5.5K
|AUDNZD
|-4.7K
|USDJPY
|6.2K
|EURAUD
|3.5K
|AUDCAD
|3.2K
|GBPJPY
|2.4K
|GBPUSD
|1.3K
|EURNZD
|3.9K
|AUDUSD
|2.2K
|NZDCHF
|2.1K
|USDCHF
|1.8K
|XAUUSD
|1.9K
|EURGBP
|3K
|GBPAUD
|3.1K
|USDCAD
|1.6K
|NZDJPY
|1.5K
|EURJPY
|1.4K
|CADJPY
|2.4K
|EURCHF
|932
|CADCHF
|1.8K
|GBPNZD
|90
|GBPCAD
|715
|NZDUSD
|571
|EURCAD
|616
|GBPCHF
|226
- 入金加载
- 提取
最好交易: +92.35 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +214.84 USD
最大连续亏损: -121.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
