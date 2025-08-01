信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ONE4
Yang Zhang

ONE4

Yang Zhang
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 60 USD per 
增长自 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
661
盈利交易:
526 (79.57%)
亏损交易:
135 (20.42%)
最好交易:
92.35 USD
最差交易:
-26.33 USD
毛利:
1 696.17 USD (124 109 pips)
毛利亏损:
-716.77 USD (63 321 pips)
最大连续赢利:
24 (214.84 USD)
最大连续盈利:
214.84 USD (24)
夏普比率:
0.20
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
43
平均持有时间:
3 天
采收率:
8.05
长期交易:
265 (40.09%)
短期交易:
396 (59.91%)
利润因子:
2.37
预期回报:
1.48 USD
平均利润:
3.22 USD
平均损失:
-5.31 USD
最大连续失误:
7 (-121.74 USD)
最大连续亏损:
-121.74 USD (7)
每月增长:
4.77%
年度预测:
57.88%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
121.74 USD (4.54%)
相对跌幅:
结余:
4.54% (121.74 USD)
净值:
24.89% (612.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
CHFJPY 70
AUDJPY 60
EURUSD 53
NZDCAD 40
AUDNZD 39
USDJPY 37
EURAUD 31
AUDCAD 30
GBPJPY 28
GBPUSD 27
EURNZD 25
AUDUSD 21
NZDCHF 20
USDCHF 19
XAUUSD 18
EURGBP 18
GBPAUD 17
USDCAD 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
CADJPY 13
EURCHF 11
CADCHF 11
GBPNZD 9
GBPCAD 8
NZDUSD 6
EURCAD 5
GBPCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
CHFJPY 119
AUDJPY 83
EURUSD 83
NZDCAD 75
AUDNZD 39
USDJPY 49
EURAUD 25
AUDCAD 40
GBPJPY 17
GBPUSD 42
EURNZD 43
AUDUSD 64
NZDCHF 47
USDCHF 21
XAUUSD 17
EURGBP 76
GBPAUD 19
USDCAD 16
NZDJPY 9
EURJPY 8
CADJPY 15
EURCHF 16
CADCHF 21
GBPNZD 3
GBPCAD 10
NZDUSD 17
EURCAD 4
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 4.5K
EURUSD 4.6K
NZDCAD 5.5K
AUDNZD -4.7K
USDJPY 6.2K
EURAUD 3.5K
AUDCAD 3.2K
GBPJPY 2.4K
GBPUSD 1.3K
EURNZD 3.9K
AUDUSD 2.2K
NZDCHF 2.1K
USDCHF 1.8K
XAUUSD 1.9K
EURGBP 3K
GBPAUD 3.1K
USDCAD 1.6K
NZDJPY 1.5K
EURJPY 1.4K
CADJPY 2.4K
EURCHF 932
CADCHF 1.8K
GBPNZD 90
GBPCAD 715
NZDUSD 571
EURCAD 616
GBPCHF 226
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +92.35 USD
最差交易: -26 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +214.84 USD
最大连续亏损: -121.74 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live04 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
93 更多...
没有评论
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
