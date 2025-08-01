SignalsSections
Yang Zhang

ONE4

Yang Zhang
0 reviews
Reliability
21 weeks
0 / 0 USD
60 USD per month
growth since 2025 49%
Tickmill-Live04
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
660
Profit Trades:
525 (79.54%)
Loss Trades:
135 (20.45%)
Best trade:
92.35 USD
Worst trade:
-26.33 USD
Gross Profit:
1 695.60 USD (124 015 pips)
Gross Loss:
-716.77 USD (63 321 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (214.84 USD)
Maximal consecutive profit:
214.84 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
7.88%
Latest trade:
1 hour ago
Trades per week:
47
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
8.04
Long Trades:
264 (40.00%)
Short Trades:
396 (60.00%)
Profit Factor:
2.37
Expected Payoff:
1.48 USD
Average Profit:
3.23 USD
Average Loss:
-5.31 USD
Maximum consecutive losses:
7 (-121.74 USD)
Maximal consecutive loss:
-121.74 USD (7)
Monthly growth:
4.75%
Annual Forecast:
57.64%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
121.74 USD (4.54%)
Relative drawdown:
By Balance:
4.54% (121.74 USD)
By Equity:
24.89% (612.56 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
CHFJPY 70
AUDJPY 60
EURUSD 53
NZDCAD 40
AUDNZD 39
USDJPY 37
EURAUD 30
AUDCAD 30
GBPJPY 28
GBPUSD 27
EURNZD 25
AUDUSD 21
NZDCHF 20
USDCHF 19
XAUUSD 18
EURGBP 18
GBPAUD 17
USDCAD 15
NZDJPY 14
EURJPY 14
CADJPY 13
EURCHF 11
CADCHF 11
GBPNZD 9
GBPCAD 8
NZDUSD 6
EURCAD 5
GBPCHF 2
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
CHFJPY 119
AUDJPY 83
EURUSD 83
NZDCAD 75
AUDNZD 39
USDJPY 49
EURAUD 24
AUDCAD 40
GBPJPY 17
GBPUSD 42
EURNZD 43
AUDUSD 64
NZDCHF 47
USDCHF 21
XAUUSD 17
EURGBP 76
GBPAUD 19
USDCAD 16
NZDJPY 9
EURJPY 8
CADJPY 15
EURCHF 16
CADCHF 21
GBPNZD 3
GBPCAD 10
NZDUSD 17
EURCAD 4
GBPCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 4.5K
EURUSD 4.6K
NZDCAD 5.5K
AUDNZD -4.7K
USDJPY 6.2K
EURAUD 3.4K
AUDCAD 3.2K
GBPJPY 2.4K
GBPUSD 1.3K
EURNZD 3.9K
AUDUSD 2.2K
NZDCHF 2.1K
USDCHF 1.8K
XAUUSD 1.9K
EURGBP 3K
GBPAUD 3.1K
USDCAD 1.6K
NZDJPY 1.5K
EURJPY 1.4K
CADJPY 2.4K
EURCHF 932
CADCHF 1.8K
GBPNZD 90
GBPCAD 715
NZDUSD 571
EURCAD 616
GBPCHF 226
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +92.35 USD
Worst trade: -26 USD
Maximum consecutive wins: 24
Maximum consecutive losses: 7
Maximal consecutive profit: +214.84 USD
Maximal consecutive loss: -121.74 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live04" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
93 more...
No reviews
2025.10.10 15:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.30 17:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
