SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ONE4
Yang Zhang

ONE4

Yang Zhang
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
Tickmill-Live04
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
250
Bénéfice trades:
197 (78.80%)
Perte trades:
53 (21.20%)
Meilleure transaction:
40.68 USD
Pire transaction:
-18.62 USD
Bénéfice brut:
586.87 USD (50 758 pips)
Perte brute:
-204.62 USD (21 019 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (38.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
49.36 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.19%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
10.79
Longs trades:
102 (40.80%)
Courts trades:
148 (59.20%)
Facteur de profit:
2.87
Rendement attendu:
1.53 USD
Bénéfice moyen:
2.98 USD
Perte moyenne:
-3.86 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-35.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-35.41 USD (3)
Croissance mensuelle:
8.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
35.41 USD (1.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.65% (35.41 USD)
Par fonds propres:
10.34% (246.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CHFJPY 28
EURUSD 27
XAUUSD 18
EURAUD 18
EURNZD 17
NZDCAD 17
GBPUSD 14
AUDJPY 13
USDJPY 11
GBPJPY 8
GBPCAD 8
AUDCAD 8
AUDUSD 7
GBPNZD 7
USDCHF 6
GBPAUD 6
USDCAD 5
CADCHF 5
NZDCHF 4
EURGBP 4
EURJPY 4
CADJPY 3
EURCAD 3
EURCHF 3
AUDNZD 2
NZDJPY 2
GBPCHF 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CHFJPY 50
EURUSD 40
XAUUSD 17
EURAUD 16
EURNZD 39
NZDCAD 34
GBPUSD 22
AUDJPY 15
USDJPY 12
GBPJPY 7
GBPCAD 10
AUDCAD 7
AUDUSD 23
GBPNZD 3
USDCHF 6
GBPAUD 5
USDCAD 6
CADCHF 12
NZDCHF 20
EURGBP 8
EURJPY 1
CADJPY 7
EURCAD 1
EURCHF 10
AUDNZD 3
NZDJPY 1
GBPCHF 0
NZDUSD 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CHFJPY 4.8K
EURUSD 1.5K
XAUUSD 1.9K
EURAUD 2K
EURNZD 3.2K
NZDCAD 3.1K
GBPUSD -856
AUDJPY 1.7K
USDJPY 1.8K
GBPJPY 1.2K
GBPCAD 715
AUDCAD 274
AUDUSD 1.1K
GBPNZD -7
USDCHF 531
GBPAUD 754
USDCAD 536
CADCHF 1K
NZDCHF 1K
EURGBP 292
EURJPY 218
CADJPY 1.1K
EURCAD 201
EURCHF 887
AUDNZD 347
NZDJPY 130
GBPCHF 31
NZDUSD 300
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.68 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +38.48 USD
Perte consécutive maximale: -35.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live04" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 8
Tradeview-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
AlphaTradex2-Live
0.00 × 4
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.31 × 895
ICMarkets-Live03
0.42 × 116
ICMarketsSC-Live33
0.50 × 103
VantageFXInternational-Live 2
0.60 × 5
ICMarkets-Live07
0.61 × 3203
ICMarkets-Live14
0.67 × 248
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
Tickmill-Live02
0.67 × 7764
Tickmill-Live
0.68 × 4984
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
ICMarkets-Live04
0.71 × 95
ICMarkets-Live18
0.77 × 333
Pepperstone-Demo01
0.78 × 9
ICMarketsSC-Live23
0.95 × 78
ICMarketsSC-Live04
0.99 × 381
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 1
ICMarkets-Live22
1.01 × 237
89 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.06 03:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 16:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 14:51
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 14:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ONE4
60 USD par mois
19%
0
0
USD
2.4K
USD
8
100%
250
78%
100%
2.86
1.53
USD
10%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.